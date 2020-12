Katy Perry e Orlando Bloom, insieme a guardare le stelle

L’attore e la popstar, che nell’agosto scorso sono diventati genitori della loro prima bambina, hanno organizzato una serata speciale per vedere Giove che incontra Saturno, fenomeno astrale più unico che raro e «prova di quanto piccoli siamo nel disegno delle cose»

Come Gisele Bündchen e Bella Hadid, così Orlando Bloom. L’attore, che nell’agosto scorso è diventato papà della sua prima bambina, Daisy Dove, ha voluto organizzare una serata speciale per farsi testimone di un evento storico. Da quattrocento anni e più, Giove non incontrava Saturno come ha fatto lunedì sera, quando i due giganti del sistema solare, nella luce del tramonto, sono stati visti sovrapposti.

«È chiamata la Grande Congiunzione, ed è la prima visibile dal 16 luglio 1623», ha spiegato via Instagram Orlando Bloom, che insieme alla futura moglie, Katy Perry, ha organizzato un appuntamento speciale per vedere le stelle.

«La mia luna che guarda la luna», ha scritto poi l’attore, pubblicando tra le tante una foto della popstar con gli occhi rivolto al cielo. «Uno sguardo alle stelle per ricordarci quanti piccoli siamo nel grande disegno delle cose», ha chiuso Bloom, che nelle immagini scattate con il proprio iPhone ha il viso coperto da una mascherina nera.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it