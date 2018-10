Gf Vip, l’ex marito della Marchesa: “Lei non è nobile”

A Domenica Live, l’ex marito della Marchesa D’Aragona ci va giù pesante e fa rivelazioni inaspettate

Il caso della Marchesa D’Aragona – è nobile oppure no? – continua a far discutere fuori e dentro la casa del Gf Vip e ieri a Domenica Live sono venute fuori rivelazioni inaspettate.Perché questa volta, oltre ai soliti attacchi e alle solite persone che l’hanno accusata di essere inventa una bella e buona stori sul suo titolo nobiliare, a parlare è il suo ex marito. L’uomo, nel salotto di Barbara D’Urso, ha spiegato che “quando stava con me non era assolutamente nobile”. “Siamo stati insieme fino al 2007 – racconta l’uomo – e lei non mi ha mai detto nulla di tutto ciò. Lei lavorava in questo centro estetico, gestiva la sua immagine e vendeva creme”.

L’uomo, quindi, mette alle strette la concorrente del Gf Vip e non ci gira troppo attorno nell’accusarla di aver mentito: “Prima di finire in tv non ha mai fatto così. Quello nobile dei due sono io. Sono barone da parte di padre”.

Le parole dell’ex marito della Marchesa non hanno bisogno di tante spiegazioni. La concorrente del Gf sta prendendo tutti in giro?

Anna Rossi, il Giornale