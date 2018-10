Lady Gaga resta in cima al box office

Ancora secondo Venom, tanti nuovi ingressi in classifica

Resta in testa al box office della settimana la stella Lady Gaga in ‘A star is born‘, il film di e con Bradley Cooper, che incassa 1.244.299 euro per un totale di 3.628.880 euro. Al secondo posto ancora ‘Venom‘ con Tom Hardy nei panni del supereroe cattivo che arriva a 7.523.539 in tre settimane di programmazione. Tante le new entry: al terzo posto si piazza l’irriverente commedia per teenagers ‘Pupazzi senza gloria‘ di Brian Henson con Melissa McCarthy che ottiene 612.886 euro, al quarto il film d’azione ‘Soldado‘ di Stefano Sollima con Benicio Del Toro, sequel della guerra tra agenti americani infiltrati e narcos messicani inaugurata da ‘Sicario‘, con un incasso in quattro giorni di 603.880 euro. E al quinto posto troviamo il fantasy per adolescenti ‘Piccoli brividi 2: i fantasmi di Halloween‘ di Ari Sandel, sequel della pellicola del 2015, con 597.664 euro in quattro giorni.

ANSA