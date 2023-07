Belen e Stefano dopo la rottura: lui vola a Parigi con il figlio, lei si consola tra le braccia di un altro

(di Federica Zito) Da settimane ormai si parla di una nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due dopo essersi lasciati varie volte, avevano annunciato, poco meno di un anno fa, un ritorno di fiamma e sembravano aver trovato di nuovo la serenità insieme al piccolo Santiago.

Mentre lei pare abbia già ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano dedica il suo tempo a Santiago volando a Parigi per passare alcuni giorni di divertimento a Disneyland.

Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma alcuni gesti non lasciano dubbi: sui profili social i due non compaiono più insieme, entrambi non indossano più la fede e pare che Adelaide De Martino, sorella del conduttore, non segua più la showgirl su Instagram e ha tolto anche alcune foto che le ritraevano insieme.

Si dice che gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, il loro è finito e tornato tante volte in questi anni, adesso sarà una rottura definitiva o ancora una volta ritroveranno la serenità l’uno accanto all’altro? Ricordiamo che i due ancora oggi risultano sposati, il loro divorzio non è andato mai a buon fine. Sarà colpa del destino?

