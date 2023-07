Nuovo appuntamento con “FBI: Most wanted”

Domenica 23 luglio, in prima serata, su Italia 1, arrivano i nuovi episodi di «FBI: Most Wanted». Lo spin-off di “FBI” in prima visione tv è prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising).

Nella terza stagione Julian McMahon veste nuovamente i panni dell’agente Jess LaCroix e Alexa Davalos si unisce regolarmente alla squadra nel ruolo dell’agente speciale Kristin Gaines. I criminali più ricercati degli Stati Uniti non avranno scampo. La prima puntata sarà il crossover per lanciare l’episodio pilota di un nuovo spin off della serie: FBI International.

Regia: Ken Girotti, Jim Mckay. Cast: Julian Mcmahon, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Yaya Gosselin, Nathaniel Arcand, Miguel Gomez, Jen Landon, Irene Bedard.