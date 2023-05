Sonia Bruganelli-Laura Freddi, frecciatina al veleno su Paolo Bonolis

Tra Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis), e Laura Freddi (storica ex del conduttore) pareva regnare la pace, ma è bastata una vecchia dichiarazione dell’ex ragazza di “Non è la Rai” per accendere la miccia. La Freddi tempo fa aveva sottolineato di aver conosciuto Bonolis quando non era ancora molto noto e di averlo lasciato quando era all’apice del successo, ma la Bruganelli l’ha subito smentita via social.

In occasione del compleanno di Laura Freddi, che ha compiuto 51 anni il 19 maggio, la rivista “Donna Glamour” ha riproposto una vecchia dichiarazione della showgirl sul suo rapporto con Paolo Bonolis (i due sono stati legati dal 1992 al 1998): “Ho conosciuto Paolo durante ‘Non è la Rai’. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.

La replica della Bruganelli: “Il successo l’ha raggiunto con me” Le antenne di Sonia Bruganelli (che ha recentemente smentito di essere in crisi con Bonolis) si sono immediatamente drizzate e nelle storie Instagram ha tenuto a mettere le cose in chiaro: “Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”. L’incidente diplomatico metterà in crisi il rapporto tra le due, che finora erano andate d’amore e d’accordo? La Bruganelli le aveva anche ceduto la poltrona di opinionista al “Grande Fratello Vip”, mentre lei era in vacanza, e avevano scherzato insieme spesso sui difetti del loro uomo “in comune”.

Amicizia in crisi? Per ora Laura Freddi ha pubblicato nelle sue storie Instagram il commento di Sonia, forse per condividere le sue puntualizzazioni. Dopo un primo momento di astio, infatti, le due sono diventate grandi amiche come ha rivelato qualche settimana la showgirl al “Corriere della Sera”: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Alla presentazione del suo libro “Notte Fonda” c’ero anch’io, ho voluto che la dedica me la scrivesse Sonia. Abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo su”.