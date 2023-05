Beyoncé e Jay-Z comprano la villa più costosa della California

La coppia Beyoncé Jay-Z ama primeggiare non solo nella musica, ma anche nel mercato immobiliare. A quanto riporta Tmz i Carter hanno infatti comprato una mega-villa da 200 milioni di dollari, battendo così ogni record di lusso in California. La magione si estende per 12mila metri quadrati ed era stata proposta a un gruppo selezionati di acquirenti, con un prezzo di listino iniziale di 289 milioni di dollari.

Capolavoro architettonico minimalista La villa è circondata da un terreno di 32mila metri quadrati e si trova su un promontorio affacciato sull’Oceano Pacifico. Si tratta di un capolavoro architettonico minimalista, un moderno mix di cemento e vetro, immaginato dal collezionista d’arte William Bell che ha acquistato la proprietà per 14,5 milioni di dollari nel 2003. Il palazzo a forma di L si apre su vasti spazi aperti contrassegnati da corridoi in cemento e pareti di vetro dal pavimento al soffitto. Sul retro, i cortili conducono a una piscina, a una dépendance e a un prato arroccato su una scogliera che domina la spiaggia sottostante. Per il progetto la coppia ha chiamato l’architetto giapponese Tadao Ando, ​​vincitore del Premio Pritzker, che si occupando anche dell’altra casa acquistata da Kanye West a Malibu.

Paperoni della California L’accordo con Beyoncé e Jay-Z segna un punto di svolta nel mercato di lusso californiano, che nell’ultimo anno ha subito una brusco rallentamento per la crisi del settore immobiliare. Inoltre si tratta di un altro fiore all’occhiello per la ricca enclave di Paradise Cove, a Malibù, che si è imposta come una delle zone più redditizie dell’intero paese. La potente coppia hip-hop ha rubato il primato di villa più costosa della California al loro nuovo vicino, il miliardario venture capitalist Marc Andreessen, che ha pagato 177 milioni di dollari per la casa proprio accanto nel 2021. Si tratta inoltre del secondo affare immobiliare più costoso degli Stati Uniti. Il record spetta infatti al facoltoso acquirente che ha sborsato 238 milioni di dollari per un appartamento a New York.

Vicini di lusso I vicini di casa della famosa coppia sono altrettanto prestigiosi. Jan Koum , co-fondatore di WhatsApp, ha infatti pagato 87 milioni di dollari per una casa a Paradise Cove nel 2021, mentre l’erede miliardaria del Public Storage Tamara Gustavson ha messo la sua casa sul mercato lo scorso anno per 127,5 milioni di dollari.