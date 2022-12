Miss Italia 2022, stasera la finale: chi sono le finaliste e dove vederla

Anche quest’anno il più famoso concorso di bellezza nazionale, giunto alla ottantatreesima edizione, farà a meno della tv e sarà visibile in diretta streaming sui suoi canali digitali ufficiali. A contendersi la fascia di vincitrice, ventuno concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia

Tutto pronto per la finale di Miss Italia 2022, il concorso di bellezza più famoso del Belpaese. La serata conclusiva dell’edizione numero ottantatré, che si terrà a Roma nei saloni del Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s, sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 19:00 del 21 dicembre. Canali ufficiali per seguire lo show, i social media collegati al concorso. In gara, ventuno finaliste che provengono da tutte le regioni d’Italia.

CHI HA VINTO LE FASCE SPECIALI DI MISS ITALIA 2022

La marcia delle giovani contendenti al titolo di Miss Italia 2022, ovvero le ragazze che hanno superato le selezioni regionali e le prefinali che si sono svolte a Fano lo scorso settembre, giunge a Roma per la finalissima che deciderà il nome della vincitrice assoluta.

Le fasce speciali di questa edizione sono state infatti già assegnate e si tratta di riconoscimenti unici: la fascia di Miss Coraggio 2022 è stata data a Marta Fenaroli e Zari Mastruzzo, quella di Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli, quella di Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo. Miss Social 2022, la veneziana Sara Pilla, avrà, invece, un ruolo attivo già nella finale: a lei toccherà il commento social della serata in cui si deciderà la vincitrice.

Felice e orgogliosa, come sempre, la patron Patrizia Mirigliani, determinata a portare avanti la tradizione di successo del concorso insieme a Salvo Sottile, scelto come conduttore della serata.

A darsi battaglia, ventuno concorrenti, una per regione, più una Miss proveniente da Roma, città ospite della serata.

I NOMI DELLE VENTUNO FINALISTE DEL CONCORSO

Bellezza, spettacolo e intrattenimento, questi gli elementi essenziali del successo di Miss Italia, un concorso la cui tradizione non ha rivali. Anche il claim scelto per questo anno, “La Bellezza dei Valori”, si riallaccia alla storicità del concorso.

Ecco, di seguito, l’elenco delle finaliste dell’edizione 2022 con le loro regioni di appartenenza:

Piemonte: Giulia Giada Cordaro Valle d’Aosta; Francesca Poma Lombardia: Martina Broggi Trentino Alto Adige: Eleonora Lepore Friuli Venezia Giulia: Maria Franceschi Veneto: Anna Tosoni Liguria: Mariela Nunez Emilia Romagna: Virginia Cavalieri Toscana: Arianna Polidori Umbria: Cecilia Alma Levita Marche: Glelany Cavalcante Abruzzo: Beatrice Gioia Molise: Azzurra Gallinari Lazio: Lavinia Abate Campania: Noemi Pirozzi Basilicata: Roberta Albano Puglia: Anna Pia Masciaveo Calabria: Vanessa Foti Sicilia: Anita Lucenti Sardegna: Carolina Vinci Roma: Federica Maini