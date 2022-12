Rumer Willis è incinta, Demi Moore diventa nonna

La gravidanza della primogenita di Demi Moore e Bruce Willis rappresenta un vero raggio di sole in un momento buio e complicato per la sua famiglia che sta affrontando la malattia del divo di Die Hard

Demi Moore e Bruce Willis diventeranno presto nonni: la loro prima figlia, Rumer, attrice, classe 1988, è incinta e ha dato lei stessa la notizia via social media pubblicando una serie di scatti in cui mostra il pancione.

La notizia si è diffusa velocemente in rete scatenando le reazioni di parenti e amici del mondo dello spettacolo. I più euforici sono certamente i futuri nonni: Demi Moore ha, infatti, prontamente ripostato gli scatti della figlia scrivendo di stare per entrare nella sua “sexy e folle era da nonna”.

DEMI MOORE E BRUCE WILLIS PRESTO NONNI

La gioia per il nuovo arrivato di casa Willis ha contagiato i social, colmi di messaggi di auguri per la famiglia che sta affrontando un momento davvero delicato. Non sono passati molti mesi, infatti, da quando è stato dato l’annuncio della malattia che ha colpito Bruce Willis, un’afasia che lo ha costretto a dire addio al cinema.

I Willis stanno affrontando la tempesta a testa alta e ora la gravidanza di Rumer è davvero un raggio di sole inaspettato. Demi Moore non ci ha pensato su due volte a diffondere ulteriormente la notizia condividendo gli scatti della sua primogenita con i suoi oltre tre milioni di follower sul social di Meta. Le foto, scattate in un elegante bianco e nero, mostrano il pancione e i volti felici dei futuri mamma e papà. Con Rumer c’è, infatti, il fidanzato Derek Richard Thomas. I due hanno confermato ufficialmente la loro relazione solo qualche settimana fa.

LA FAMIGLIA STRETTA INTORNO A BRUCE WILLIS

Sarà un Natale davvero speciale per Demi Moore e Bruce Willis, riuniti nei momenti complicati e ora anche nell’attesa del loro primo nipote.

Demi Moore, che si è sempre impegnata per mantenere un rapporto affettuoso e saldo con l’ex marito e padre delle sue tre figlie, ha svelato proprio qualche giorno fa le immagini delle feste in famiglia, un periodo che i due attori stanno trascorrendo in casa in armonia con la loro famiglia allargata. La Moore non ha avuto remore di mostrarsi in abbigliamento rilassato, con vestaglia e occhiali da vista, in posa con tutti i suoi affetti e nell’album pubblicato sui social c’è anche l’attore di Die Hard che sorride all’obiettivo con i figli, la moglie Emma Heming e i quattro zampe di casa.

Solo qualche giorno fa i media statunitensi hanno discusso del peggioramento della salute dell’attore sessantasettenne che sta affrontando la malattia circondato dal calore dei suoi cari.