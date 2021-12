Un regalo, due sorrisi”: gioca con il concorso natalizio del Gruppo LEGO

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna la contest campaign natalizia insieme ad Initiative

Per vivere a pieno la magia del Natale, il Gruppo LEGO ripropone il contest natalizio che ha coinvolto e appassionato adulti e bambini in questi ultimi anni. Il concorso si rinnova a partire dal nome “Un regalo, due sorrisi” e presenta una nuova meccanica di partecipazione e un premio in palio completamente diverso dal passato. Initiative, agenzia media del Gruppo LEGO, affianca il brand anche in questo progetto.



“Un regalo, due sorrisi” prevede un’inedita svolta nel sociale, acquistando un minimo di 29 euro di prodotti LEGO, dall’1 al 24 dicembre, si potrà vincere un premio del valore di 1000 euro e supportare anche una Onlus a propria scelta tra quelle coinvolte nel progetto. Il Gruppo LEGO ha a cuore la felicità dei più piccoli, li rende felici attraverso i regali che arrivano sotto i loro alberi di Natale, ma dona anche un sorriso ai bimbi meno fortunati. Un’operazione locale che vede coinvolte tutte le linee LEGO, da quelle per i più piccoli a quelli per i più grandi.



A supporto del concorso, è on air una campagna cross-media, pianificata da Initiative, che ha individuato i mezzi più efficaci da coinvolgere nelle varie fasi strategiche, con un approccio in linea con le necessità del brand. L’impianto Radio prevede una pianificazione su tutte le principali emittenti radiofoniche nazionali per garantire una massiccia copertura mentre le attività digital lavorano in modo più mirato sull’intercettazione del target di interesse e includono l’utilizzo di formati innovativi. Al fianco di Initiative, a supporto dello sviluppo della campagna natalizia anche Reprise, la performance agency di Mediabrands e Matterkind, l’Ad Tech unit di IPG, per le attività in programmatic.