Stefano De Martino ammette: «Era avvilente essere etichettato come il “signor Belén”»

Come il pianeta con i suoi satelliti. O meglio, come il sole che sparge la sua calda luce tutto intorno. Potrebbe essere questa l’immagine che rappresenta il rapporto tra Belén Rodríguez e gli uomini che negli ultimi anni sono gravitati nella sua vita. L’ex marito Stefano De Martino non fa eccezione. Il loro amore, nato nel 2012 dietro le quinte di Amici 11 quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, coronato nel 2013 dalle nozze e dalla nascita di Santiago, chiuso nel 2015, risbocciato nel 2019 e terminato con un nuovo addio nel 2020, ha contribuito alla notorietà di entrambi. Però specie all’inizio ha finito per sminuire il talento del ballerino. Stefano, per i più, era «Il signor Belén». Un’etichetta che, come ha confessato lo stesso De Martino in una recente intervista a Repubblica, non gli piaceva affatto: «Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belén” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così».



Oggi che di anni ne ha 32, Stefano può bene dire che delle etichette, lavorando sodo, è possibile liberarsi. Lui ha saputo costruirsi una carriera con determinazione: Amici, Made in Sud, Stasera tutto è possibile. E dal 28 dicembre sarà protagonista su Rai 2 in seconda serata con uno show su misura di cui è anche autore: Bar Stella. In più, sta per debuttare come attore. Andrea Zalone – fra i più noti autori di Maurizio Crozza – lo ha scelto come co-protagonista del film Il giorno più bello. Accanto a Fiammetta Cicogna, lo vedremo nei panni di un neo marito.



Dal set alla vita vera, la situazione sentimentale di Stefano è top secret. Al netto di un gossip estivo, mai confermato, che lo voleva legato alla modella Paola Di Benedetto, delle sue attuali faccende di cuore non sappiamo nulla. L’ex «signor Belén» è un uomo nuovo. Lo dimostra la riservatezza con cui custodisce la sua sfera privata. Lo dimostrano le sue scelte professionali. Stefano sa che la bellezza è «una raccomandazione e come tale apre le porte, la strada diventa in discesa». Ma ha «imparato subito a non affezionarmi alla bellezza, meglio puntare su altro e costruire. Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi». Nel 2015 i cartelloni in cui posava in slip per un’azienda di intimo di Napoli mandarono in tilt il traffico. Foto così sexy, con buona pace delle fan di De Martino, non le vedremo più: «Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande».



