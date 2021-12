Raspelli da Record, grandi ascolti online per “L’Italia che mi piace”

Il sole del successo bacia il programma, L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli, in onda su Canale Italia, alcuni emittenti locali e il canale on demand Canale Europa. I déi sorridono al baronetto del giornalismo enogastronomico, Sir Edoardo Raspelli, che sta vivendo un momento soddisfacente per la propria carriera: è una rinascita brillante e briosa, dopo il brusco addio a Melaverde. Il merito, di questo successo, è dovuto anche all’ingegno di Fabrizio Berlincioni, un uomo dalle mille vite che da paroliere vinse ben due festival di Sanremo (con Non lo faccio più per Peppino Di Capri e Ti lascerò per la coppia Fausto Leali e Anna Oxa).

Ecco, in sintesi, le visualizzazioni del solo Canale Europa, nella modalità on demand (dati aggiornata al 20 dicembre 2021).

1-Agrimontana/Inalpi dal 12-10-2021: 196.074

2- Grappa del Trentino dal 19-10-2021: 262.946

3-Scottina(Cadeo, PC):dal 26-10-2021: 91.071

4-Varvello-Calvisius-dal 2-11-2021: 116.923

5-Colline degli Alfieri-dal 9-11-2021: 115.332

6-AgriPiacenzaLatte-dal 16-11-2021 61.129

7-Oltrepó Pavese i vini dal 30-11-2021: 62.437

8-Al Bano Carrisi dal 7-12-2021: 31.078

9-Pizza Più 1- dal 14-12-2021. 10.984

Ecco qualche confronto, con gli ascolti dei programmi della tv generalista e satellitare.

TV8 CUCINE DA INCUBO ( con Antonino Cannavacciuolo)

220.000 spettatori; share 1,2%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO RICCO (preserale)

184.000 spettatori; share 0,9%

TV8- MAITRE CHOCOLATIER – TALENTI IN SFIDA (Conduce Giorgio Locatelli affiancato da Nico Tomaselli e Melissa Forti).

178.000 spettatori; share 0.9 %

ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU (con Tessa Gelisio)

175.000 spettatori; share 2,1%

RETE 4- SLOW TOUR PADANO (seconda serata, conduce Patrizio Roversi): è una coproduzione del Consorzio Grana Padano

151.000 spettatori; share 3,9%

TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da Bruno Barbieri

124.000 spettatori; share 0,9%.

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da Alessandro Borghese

80.000 spettatori; share 1 %.

SKY UNO-ANTONINO CHEF ACADEMY (con Antonino Cannavacciuolo) prima serata

80.000 spettatori; share 0,36%

LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO (condotto da Maria Grazia Cucinotta e Gianluca Mech)

64.000spettatori; share 0,7%

LA7- MICA PIZZA E FICHI (condotto da Tinto)

69.000 spettatori; share 0,7%

SKY UNO -QUATTRO MATRIMONI

44.000 spettatori; share 0,18%.