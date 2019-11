Lizzo, Billie Eilish e Lil Nas X a top nomination Grammy

La rapper nera domina con otto candidature

La cantante rapper Lizzo, Billie Eilish e Lil Nas X, rispettivamente con otto, sei e sei nomination, dominano le candidature ai Grammy 2020 rese note oggi. Ariana Grande, H.E.R. e il fratello di Eilish e collaboratore musicale Finneas O’Connell ne ha conquistate cinque (in totale la ‘famiglia Eilish ne ha ben 11) mentre otto artisti, tra cui Beyonce, J. Cole, Yola e Thom Yorke dei Radiohead ne hanno quattro.

Le principali categorie — Album, Canzone e Album dell’anno e Best New Artist — sono passate da quattro a otto.

Ansa.it