Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme al ristorante: lui detta le condizioni

Dopo la festa di compleanno di Sole Trussardi, riecco la coppia abbracciata

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme a cena nel cuore delle Langhe. Lei in tailleur bianco, lui fa il gemello in completo scuro. Posano per una foto con lo chef del ristorante stellato piemontese tra sorrisi e abbracci e tra loro pare proprio tornato il sereno. Intanto il settimanale “Chi” racconta che lui è tornato a dormire con la moglie e le figlie e ha dettato le regole: “Basta servizi posati di famiglia e interviste tv”.

Al ristorante insieme

Michelle Hunziker, 45 anni, e Tomaso Trussardi, 39, sono tornati insieme. Dopo le foto del compleanno della figlia Sole in cui i due si sono ritrovati a festeggiare l’uno accanto all’altra tra grandi sorrisi, riappaiono durante una pausa al ristorante in Piemonte. Posano per una foto ricordo e si abbracciano come una qualunque coppia di innamorati. Sono lontani i tempi dei musi lunghi e degli occhialoni scuri, finalmente si mostrano sereni. Il settimanale “Chi” che aveva paparazzato Tomaso Trussardi sotto casa, dopo aver trascorso la notte con Michelle Hunziker ribadisce che l’imprenditore della moda dorme sotto lo stesso tetto della moglie e delle figlie. La riconciliazione è cominciata e questa volta, però, pare che lui sia stato chiaro. Non ha mai amato vedere la sua vita sentimentale pubblicata su giornali e riviste e in questo periodo ha chiesto proprio privacy per la sua famiglia.



Al compleanno di Sole

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno posato insieme per la foto di famiglia al compleanno di Sole. Per festeggiare i 9 anni della loro bambina hanno scelto un party fluo all’insegna dei colori e della gioia. Michelle Hunziker si è vestita di rosa come le figlie Sole, la primogenita, e Celeste, 7 anni. Tomaso Trussardi era in completo scuro ma ha animato la festa con grandi sorrisi. Sono arrivati alla location tutti e quattro insieme a bordo dell’auto dell’imprenditore mostrandosi come una famiglia felice.



La separazione e l’estate lontani

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno aperto l’anno con un comunicato d’addio per dire che dopo otto anni di matrimonio e due figlie era arrivato il momento della separazione. Hanno mostrato serenità e maturità per il bene delle figlie Sole e Celeste ma durante l’estate si sono allontanati. Michelle Hunziker ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore con il chirurgo estetico sardo Giovanni Angiolini. Ma la passione non ha retto e all’arrivo delle prime nuvole, le loro strade si sono separate. Michelle Hunziker (che diventerà nonna perché la figlia Aurora Ramazzotti è in dolce attesa di un maschietto) ha cercato un riavvicinamento con Tomaso Trussardi e a piccoli passi la coppia si è ritrovata.