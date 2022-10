“Vuoto dentro”, il nuovo singolo di Sick Luke feat.Mara Sattei e Bresh

Esce oggi 21 ottobre “VUOTO DENTRO”, il nuovo singolo di Sick Luke insieme a Mara Sattei e Bresh, due promesse del panorama musicale italiano capaci di rappresentare la nuova generazione del pop con grande freschezza e contemporaneità. Mara Sattei, una delle voci femminili più interessanti ed incisive del momento, in questo singolo incontra la timbrica scura di Bresh, artista della Nuova Scuola Genovese

Dopo il successo del suo primo album “X2”, già proclamato 5° album più venduto del primo semestre di quest’anno, Sick Luke torna con un nuovo singolo, insieme a Mara Sattei e Bresh: ecco “VUOTO DENTRO”, singolo stand alone dalle sonorità pop in cui si sente la cifra stilistica di ciascuno dei tre artisti in un connubio di luci ed ombre perfettamente calibrato dalla produzione da vero fuoriclasse ed enfant prodige di Sick Luke, dando conferma del suo talento da producer di gran versatilità e gusto.

“VUOTO DENTRO”, SONORITÀ POP E CONNUBIO DI TRE ARTISTI

Sick Luke racconta: “VUOTO DENTRO” è una canzone in cui ho giocato soprattutto con chitarre, sintetizzatori e batterie semi-trap, e che continua la wave iniziata con il mio album “X2”. Abbiamo iniziato a lavorare a “questo singolo durante una session con Mara, a Milano. Non appena ho sentito il ritornello che aveva scritto, abbiamo capito che Bresh sarebbe stato perfetto per il pezzo e l’intuizione è stata giusta. Mara e Bresh suonano alla grande insieme!”.

MARA SATTEI SU “VUOTO DENTRO”: UN BRANO A CUI TENGO MOLTISSIMO

“Tengo moltissimo a questo brano, che racconta un periodo molto particolare della mia vita. La sua parte malinconica e a tratti introspettiva ti trascina in una dimensione magica che sa realmente farti entrare in un viaggio”, dice Mara Sattei, che prosegue condividendo il grande affiatamento che ha portato alla scrittura del brano: “Eravamo in studio, io e Sick, e appena ho sentito il beat me ne sono innamorata e così il giorno dopo ho scritto la strofa e il ritornello. Poi, confrontandoci, abbiamo pensato entrambi a Bresh, che ha da subito accettato felicissimo. La cosa bella è che c’è stata una cura a 360 gradi ad ogni dettaglio del brano. Io e Bresh, per esempio, abbiamo lavorato e scritto insieme lo special finale e con Sick c’è stato un continuo scambio e confronto, come una vera squadra. Sono contentissima di aver collaborato con i ragazzi e spero davvero che questo brano arrivi a tutti”.

BRESH: QUESTO SINGOLO HA SONORITÀ MODERNE E INNOVATIVE

“Questo pezzo si fa notare fin da subito per le sonorità innovative e moderne create da Luke e per la grande linea vocale di Mara. Collaborare con due artisti come loro per me è una grande soddisfazione, li rispetto molto e credo che ognuno di noi abbia regalato agli altri un po’ del proprio mondo, abbracciando le diverse influenze di ciascuno” racconta Bresh