Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr, dedica d’amore per il compleanno

Ariadna Romero è innamorata di Julio Iglesias Jr, figlio di Julio Iglesias e Isabel Preysler.

Sui social da qualche settimana la coppia posta foto insieme tra baci, coccole e passione. In occasione del compleanno della ex di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto un figlio, Leo, 6 anni, il cantante 50enne ha scritto una dedica romantica: “Auguri alla mia piccola che oggi compie un anno in più! Mi fai felice! Ti amo baby”. Lei ha risposto: “Grazie amore mio per avermi reso così felice! Sei l’uomo più meraviglioso del mondo”.

Ariadna Romero, 37 anni, si è innamorata di Julio Iglesias Jr e con lui si è trasferita negli States. Il figlio del noto Julio Iglesias fa anche lui il cantante ed è cantautore, come il padre e il fratello Enrique. La modella cubana lo segue per i vari concerti e insieme postano foto felici da Miami dove risiedono. Sono usciti allo scoperto sui social ad agosto.

Ariadna mamma di Leo

Ariadna Romero, prima di conoscere Julio Iglesias Jr, ha avuto due storie d’amore importanti in Italia. E’ stata sposata con il cestista Lorenzo Gergati, ma il matrimonio è durato un paio di anni. Poi ha avuto una relazione con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, 33 anni, oggi fidanzato con Giulia Salemi e da cui ha avuto un bambino, Leonardo. Ariadna è di origini cubane ma nel Belpaese si è fatta conoscere per la sua partecipazione al film di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità” e ha partecipato a numerosi programmi televisivi tra cui l’”Isola dei famosi”. Da diversi mesi si è trasferita a vivere a Miami, dove c’è la sua famiglia, ma i Prelemi sono pronti a raggiungerla spesso per vedere Leo.

La vita sentimentale di Iglesias

Il nuovo compagno di Ariadna Romero Julio Iglesias Jr ha 13 anni più della modella cubana. Prima di lei è stato fidanzato con la brasiliana Vivi Di Domenico e pare che la relazione si sia interrotta proprio quando il cantante ha conosciuto la Romero. In passato Iglesias è stato sposato con la belga Charisse Verhaert, con cui ha fatto coppia dal 2012 al 2021.