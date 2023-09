Ed Sheeran annuncia un album dal vivo registrato nei salotti dei fan

Alle sorprese, Ed Sheeran ci ha abituati. L’ultima, però, è davvero inaspettata. Il cantautore di Halifax ha registrato i brani di Autumn Variations – il suo nuovo album in uscita il 29 settembre – nel salotto di alcuni fan.

UN ALBUM “CASALINGO”

“Così ho fatto alcuni concerti a sorpresa nelle case dei fan, registrando segretamente una versioone dal vivo di Autumn Variations” ha spiegato Ed Sheeran, documentando su Instagram un momento della registrazione. “Ogni canzone è stata registrata in un salotto diverso, ma è stata tutta una sorpresa”. Il filmato lo ritrae a casa di Kari Conaway, una delle sue fortunate ammiratrici, intento a suonare il pianoforte. “Siamo arrivati a casa di Kari alla fine della giornata e ho capito subito che sarebbe stato divertente. Avevano gatti, braccialetti dell’amicizia e alcune bevande alla frutta”. Terminata la registrazione del brano tratto da Autumn Variations, il cantautore ha chiesto alla ragazza di portarlo a fare un giro per la casa. Kari gli ha chiesto di suonare qualcosa al pianoforte, e lui ha intonato la sua Wake Me Up. L’album dal vivo Autumn Variations uscirà presto. Il 29 settembre, intanto, debutterà la versione del disco registrata in studio.

LE SORPRESE DI ED SHEERAN AI SUOI FAN

Più volte, nel corso della sua carriera, Ed Sheeran ha sorpreso i fan (che sono milioni, e vivono in ogni angolo del globo). Lo scorso 9 settembre, i neosposi Jordan Russell e Carter Linden lo hanno visto entrare nella Little White Chapel di Las Vegas, dove stavano celebrando le loro nozze. Chitarra alla mano e gruppo di coristi al seguito, Ed si è esibito a sorpresa davanti a loro con l’inedito Magical, tratto da Autumn Variations. A maggio, ha regalato invece un momento magico ai piccoli studenti della Middleton and Blake High School. Presentatosi a sorpresa nell’istituto, ha suonato Eyes Closed, il primo singolo tratto dal suo album “-“ (Susbtract). E che dire di quando ha vestito per un giorno i panni del commesso presso il Lego Store del Mall of America? Ed Sheeran, del resto, è tanto amato anche per questo: per essere rimasto un ragazzo semplice, che ama le gente, e che con la gente ci sta. Sapendo che la sua musica può fare la differenza, anche solo per un breve attimo.