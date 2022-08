Britney Spears-Elton John, il duetto Hold me close esce il 26 agosto

La canzone doveva essere diffusa il 19 agosto, ma la pubblicazione è slittata. Il nuovo annuncio di Elton John su Twitter

Sarà il 26 agosto il giorno del tanto atteso ritorno di Britney Spears. In quella data, infatti, verrà pubblicato Hold me closer, duetto della popstar al fianco di Elton John, e vera ripartenza di Britney dopo l’addio alla musica nel 2016. La nuova versione del primo singolo tratto dall’album Glory doveva essere pubblicata lo scorso 19 agosto, ma la data era slittata, mentre l’audio integrale è finito in rete soprattutto su Telegram.

IL TWEET DI ELTON JOH

Oltre a Hold me closer, è atteso il remix della hit del 1972 Tiny Dancer del baronetto del pop. Proprio Elton John su Twitter ha postato un anticipo ‘visivo’ della canzone con l’hastag #HoldMeCloser: da una parte loro due piccoli, lui in bianco e nero al piano, lei vestita di rosa da ballerina; dall’altra loro due adulti, abbracciati e sorridenti. Dopo Glory, la pop star statunitense venne posta sotto la tutela legale del padre, da cui è uscita poco più di un mese fa, dopo 13 anni.