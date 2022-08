Brad Pitt ed Emily Ratajkowski nuova coppia di Hollywood?

Avvistati mano nella mano a New York: l’attore avrebbe dimenticato Angelina Jolie con la modella fresca di separazione

E’ scoccata la scintilla tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski, almeno stando ai rumor riportati dai magazine statunitensi. L’inedita coppia è stata avvistata più volte a passeggio mano nella mano per le vie di New York e all’uscita da un ristorante dopo una cenetta per due. Entrambi sono reduci da storie d’amore importanti: l’attore è ancora impegnato in un braccio di ferro spietato con la ex moglie Angelina Jolie, la modella è fresca di separazione da Sebastian Bear-McClardù .Brad Pitt e Emily Ratajkowski sono stati avvistati a New York e il gossip è subito impazzito. Lui, con i suoi 58 anni, è uno degli uomini più affascinanti del mondo. Lei, 31enne, è una delle modelle più amate e desiderate. La frequentazione sarebbe ancora solo all’inizio e forse è presto per parlare di un grande amore: da parte di entrambi c’è massimo riserbo, anche per tutelare le loro vite private che stanno attraversando un periodo delicato.

La notizia del flirt con Brad Pitt segue di poche settimane quella della separazione di Emily Ratajkowski dal marito Sebastian Bear-McClard. Si erano sposati nel febbraio 2018 e nel 2021 hanno avuto un figlio, Sylvester. Sembravano una coppia serena e complice, anche durante le vacanze italiane di metà giugno. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della separazione causata, pare, dai tradimenti seriali del regista.

Emily Ratajkowski è fresca di rottura, mentre Brad Pitt è (ufficialmente) single ormai da tempo. La fine del suo matrimonio con Angelina Jolie risale al 2019, ma la guerra tra gli ex coniugi è ancora in corso. L’ultimo capitolo della faida familiare è la notizia, riportata dalla stampa americana, secondo cui l’attrice avrebbe querelato l’FBI per il mancato arresto del suo ex marito a segiuto di una denuncia di aggressione nel 2016. L’attore, secondo la sua ex moglie, si era scagliato verbalmente contro lei e i figli, gridando e tirando pugni in aria. A questo episodio ne sarebbero seguiti altri analoghi, che avrebbero poi portato Angelina a chiedere il divorzio.

Sarà un grande amore o un flirt passeggero, quello tra Brad Pitt ed Emily Ratajkowski? E’ ancora troppo presto per dirlo ma i riflettori sono tutti puntati su di loro.