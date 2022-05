Il viaggio da incubo di Valentina Ferragni: a Los Angeles arriva la polizia

Per tornare a Milano dalle Hawaii, l’influencer e il fidanzato hanno dovuto affrontare diversi inconvenienti

Disavventura per Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil. La coppia, più innamorata che mai, ha trascorso alcuni giorni alle Hawaii, condividendo con i fan scatti mozzafiato. Ma nel viaggio di ritorno i due hanno dovuto affrontare un vero e proprio incubo, a causa del ritardo o della cancellazione di diversi voli e allo smarrimento dei bagagli. A Los Angeles per Valentina e Luca è arrivata addirittura la polizia.

A raccontare passo passo cosa è successo è la sorella di Chiara. “Abbiamo perso tutte le coincidenze. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso due volte i nostri quattro maledetti aerei. Non ho parole”, ha scritto Valentina sui social.

In assenza di altri voli, l’influencer e il compagno hanno dormito in aeroporto in attesa di un nuovo volo la mattina seguente. Ma i problemi per la coppia non sono finiti qui. La Ferragni ha raccontato che la compagnia aerea non è stata in grado di ritrovare i loro bagagli dispersi nell’aeroporto, nonostante lei sapesse la loro collocazione grazie a un’applicazione di localizzazione: “Con Airtag so che le mie valigie sono qui, ma non possiamo prenderle. Sono contrariata. Mai più con Delta”.

In attesa di riavere indietro le valigie, i due si sono seduti in terra davanti al check-in della Delta, ma gli operatori hanno chiamato le forze dell’ordine: “Hanno chiamato la polizia perché dicono che non possiamo stare seduti per terra, dicono perché siamo pericolosi. La peggiore esperienza in vita mia”. Senza i propri effetti personali, Valentina e Luca si sono dunque dovuti imbarcare su un volo per Amsterdam, da cui voleranno a Milano

La Ferragni ha spiegato di essersi imbarcata su un volo Delta da Lanai, alle Hawaii, e di essere arrivata a Los Angeles con alcune ore di ritardo, che le hanno fatto perdere la coincidenza per l’Europa.