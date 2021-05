Rai1, Linea Verde Life racconterà lo splendido bosco di bambù di Ferrara

Continua il racconto di “Linea Verde Life” che, in compagnia di Marcello Masi e Daniela Ferolla, il 22 maggio, alle 12.25, su Rai1, andrà a scoprire Ferrara e le sue meraviglie. Forestazione urbana e innovazione sono alcune delle attività previste dal progetto, che verrà raccontato in puntata, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Ferrara per migliorare la qualità dell’aria cittadina. Nella città delle biciclette spazio anche al tema dell’economia circolare con la cooperativa che recupera le bici a fine vita e crea per loro una seconda opportunità, impiegando nell’attività di rigenerazione persone a rischio emarginazione. Grande protagonista della puntata anche il Delta del Po, con Comacchio e la sacca di Goro con l’attività di acquacoltura delle vongole che ha consacrato negli anni la provincia di Ferrara come uno dei più importanti hub di venericoltura. Connesso al tema della pesca dei molluschi il progetto di riutilizzo degli scarti di lavorazione con la realizzazione da parte dell’Università di Ferrara di un prototipo di scoglio artificiale per difendere la biodiversità marina. Spazio poi all’attività dei reparti del corpo dei Carabinieri impiegati nel contrasto del fenomeno del bracconaggio e nella tutela delle aree protette. Si parlerà del bel bosco di bambù di Kida organic forest, frutto dell’ingegno di Paolo Bruschi, nella foto.