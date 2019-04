Stasera andrà in onda, su Canale 5, “Alice nel paese delle meraviglie”

Il giorno di Pasqua, in prima serata, Canale 5 regala ai suoi telespettatori uno dei più grandi classici Disney di sempre: Alice nel paese delle meraviglie. Un capolavoro dell’animazione realizzato 68 anni fa, che, attraversando gusti e generazioni, è ancora oggi uno dei più amati da adulti e bambini. Tratto dai due romanzi di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel paese delle Meraviglie” e “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò”, la pellicola racconta il viaggio della piccola Alice in un mondo incantato. Gli strani personaggi che la ragazzina incontra lungo il cammino sono diventati iconici, ripresi negli anni in canzoni, film, costumi e ormai parte dell’immaginario collettivo: dallo strampalato Bianconiglio alla scorbutica Regina di Cuori, dal folle Leprotto Bisestile ai divertenti Pinco Panco e Panco Pinco, passando per lo stralunato Cappelaio Matto fino al criptico Brucaliffo, allo Stregatto e al Capitan Libeccio. Un intramontabile successo Disney pensato per tutta la famiglia.