Film stasera in TV da non perdere martedì 21 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 21 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Vin Diesel e Michael Caine in questo action-fantasy. Un guerriero sfida il mondo delle tenebre in un’epica battaglia.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il colore viola, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film cult tratto da un romanzo. Una donna di colore lotta per ritrovare la sua identità dopo anni di abusi.

Un altro mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un manager dalla vita privata disastrata riceve un delicato incarico dalla sua azienda che lo manda in crisi.

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Chi ha incastrato Babbo Natale?, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Siani, Christian De Sica e Diletta Leotta in una commedia natalizia. Per far fallire Babbo Natale, un’azienda infiltra un truffatore al Polo Nord.

Il truffacuori, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Romain Duris e Vanessa Paradis in una commedia romantica. Un playboy che di mestiere manda a monte relazioni si trova di fronte alla sua sfida più importante.

Non succede, ma se succede…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Seth Rogen e Charlize Theron in una commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua ex babysitter, che ora è candidata a Presidente degli Stati Uniti.

Quasi orfano, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini e vive a Milano viene travolto dal caos portato dalla famiglia in visita.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Star Trek: Beyond, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della trilogia di J.J. Abrams, stavolta diretto da Justin Lin.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ritorno al Futuro, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Primo film della storica trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Un adolescente e uno scienziato viaggiano a ritroso nel tempo.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

L’avvocato del diavolo, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron in un cult. Un avvocato di provincia viene assunto in un prestigioso studio legale.

On the line, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Ricciardi 2, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale protagonista della serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Belve, ore 21:20 su Rai 2

Talk show condotto da Francesca Fagnani, per la prima volta in prima serata.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Tre sorelle, ore 21:40 su Canale 5

La solidarietà e l’affetto tra tre sorelle, in vacanza insieme per superare delle delusioni d’amore, viene messa alla prova dall’arrivo di un nuovo vicino.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Venom, ore 21:30 su TV8

Tom Hardy nel film sul personaggio Marvel. Eddie Brock, giornalista d’assalto, viene infettato da una creatura aliena che gli dà poteri straordinari.

Joker – Wild Card, ore 21:25 su Nove

Jason Statham in un action. Per aiutare una vecchia amica un bodyguard si mette nei guai con la malavita di Las Vegas