Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la prima volta in piscina con Thiago

L’influencer e Mattia Zaccagni genitori orgogliosi con il loro bebè in vasca

Chiara Nasti ha condiviso con i follower un momento speciale, quello in cui lei e Mattia Zaccagni hanno portato per la prima volta il piscina il loro piccolo Thiago.

Il bimbo è nato a novembre e per lui è arrivato il momento del battesimo dell’acqua: a mollo nella vasca insieme a mamma e papà sgambetta prima timoroso, ma poi prende confidenza e si lascia andare a tanti gridolini.

“Oggi andremo a fare acquaticità neonatale”, ha annunciato ai follower Chiara Nasti prima di partire alla volta della piscina con Thiago e Mattia Zaccagni. Dopo l’esperienza ha postato il dolcissimo video sui social, raccogliendo una pioggia di cuori dai fan. Lei e il compagnano guardano il loro cucciolo con gli occhi pieni d’amore e sorridono felici mentre lui prende confidenza con l’acqua.

Genitori innamorati

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono pazzi del loro Thiago e, per sottolinearlo, entrambi hanno dedicato al piccolo un tatuaggio: l’influencer si è fatta scrivere il nome del bebè al lato del collo, mentre il calciatore l’ha voluto sulla nuca. Sui social non mancano le foto del bambino, delle sue facce buffe e delle torte per i suoi complimese. La coppia ha annunciato le nozze per il 20 giugno (dopo la romantica proposta di matrimonio arrivata in estate) e potrebbe approfittare dell’occasione per battezzare Thiago. Del resto padrino e madrina ci sono già: sono stati scelti Ciro Immobile e Jessica Melena.

Chiara Nasti in formissima

A tre mesi dal parto, Chiara Nasti in bikini in piscina sfoggia una forma fisica perfetta. La sua attenzione al peso e all’alimentazione le era costata molte critiche durante la gravidanza e lei, come al solito senza peli sulla lingua, aveva risposto: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. L’influencer è stata anche attaccata dagli hater che l’hanno accusata di essere “madre a metà” visto che si fa aiutare dalla tata nell’accudimento del figlio: “Ma tutta sta cattiveria da dove vi esce? Mi vergogno io per voi…” ha risposto lei, che agli attacchi feroci ormai ha fatto il callo.