Beatrice Valli si confida, dal nome scelto per la bimba ai chili presi in gravidanza

L’influencer è alla 31esima settimana e risponde alle domande indiscrete dei follower

Beatrice Valli è incinta di 31 settimane e lei e Marco Fantini non vedono l’ora di accogliere in famiglia la nuova arrivata.

Sui social l’influencer ha dedicato un momento botta e risposta ai follower nel quale ha parlato della sua dolce attesa, dei chili presi in gravidanza, della scelta del nome per la quarta figlia e non solo. Beatrice Valli e Marco Fantini sono nel lettone insieme a Bianca, la prima figlia nata dal loro matrimonio (ma l’influencer era già mamma di Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi e che sta trascorrendo in questi giorni una settimana dal papà). In questo momento di relax dedica un po’ di attenzione ai follower, curiosi di sapere come procede la gravidanza. Beatrice risponde a tutte le domande con attenzione, mentre Marco è più distratto e fatica a lasciarsi coinvolgere dal gioco.

Incinta di 31 settimane

Beatrice Valli racconta ai follower di essere andata all’ospedale sabato perchè aveva fitte e bruciori da qualche giorno e in più non sentiva la bimba muoversi. Dopo il tracciato ha tirato un sospiro di sollievo: la piccola sta bene, ma le è stato consigliato di stare il più possibile a riposo.”Abbiamo controllato anche il collo dell’utero, che si è ancora accorciato… Al termine sicuramente non ci arrivo, ma almeno alla 37esima settimana devo arrivare”, ha spiegato. La dolce attesa l’ha annunciata a novembre: aveva aspettato un po’ a farlo sapere proprio a causa di qualche piccolo problema che aveva accusato durante i primi mesi.

La scelta del nome

La scelta del nome incuriosisce molti follower, ma Beatrice Valli e Marco Fantini non hanno ancora le idee chiare. Inizialmente pareva che la scelta sarebbe caduta su uno tra Blue e Celeste. Il primo è il preferito del futuro papà, mentre l’influencer sceglierebbe il secondo, ma spiega: “E’ molto simile ad Azzurra (la sua terzogenita, ndr) e tutti mi dicono di non chiamarla così”. Per tagliare la testa al toro hanno pronte altre due opzioni: Alba e Matilda. “Abbiamo detto che visto che siamo indecisi, quando nascerà e la vedremo in faccia decideremo”, ha detto.

I chili presi in gravidanza

Beatrice Valli è alla 31esima settimana di gravidanza e rivela: “Sono a +14 chili ma non mi interessa, li perderò poi dopo”. Ma specifica anche: “Non prendetemi come esempio”. Racconta anche di aver perso molti capelli: “Avendo il ferro molto basso ce li ho tutti spezzati, durante le altre gravidanze erano stupendi”.

Già si pensa al futuro

Il bebè numero 4 non è ancora nato e già alcuni follower chiedono se ci sarà un quinto… ma Marco Fantini non sembra interessato all’ipotesi di allargare ancora di più la famiglia. Tre femminucce bastano e avanzano per lui, che al gender reveal è rimasto sotto shock quando ha saputo che sarebbe stato un nuovo fiocco rosa. Beatrice Valli e lo prende in giro: “pensa quando saranno grandi e le dovrai accompagnare la stessa sera in tre locali diversi”, lo stuzzica.