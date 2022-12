Giovanna Civitillo alla Vita In Diretta ignorata da Anna Oxa

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, inviata per il talk La Vita in Diretta, ha intercettato diversi musicisti per chiedergli qualche curiosità. Quando ha provato a fermare Anna Oxa, però, non ha ottenuto il risultato sperato. La star ha tirato dritta ignorando completamente la domanda della Civitillo.

“Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, ha esclamato Giovanna in modo sorridente.

Peccato che la cantante non abbia aperto bocca e non si sia fermata. Così alla moglie di Amadeus non è rimasto altro da fare che prendere atto del fatto che la Oxa non era in vena di interviste: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

“Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, questo il commento di Alberto Matano dallo studio de La Vita in Diretta. Studio che in quel momento, tra gli ospiti, vedeva Guillermo Mariotto, stilista nonché storico giurato di Ballando con le Stelle.

Mariotto, a proposito di Anna Oxa e di Ballando con le Stelle, ha raccontato un paio di aneddoti, aggiungendo che, secondo lui, l’artista di ‘Un’emozione da poco’ non risponderà neppure la prossima volta ad alcuna domanda. Così lo stylist venezuelano tra il serio e il faceto: