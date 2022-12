Belen, brutte notizie ai fan: “Sono stata a letto sette giorni e…”

La Rodriguez ancora alle prese con l’influenza e costretta alla cura antibiotica

Belen è sparita dai social per qualche giorno e ha fatto preoccupare i fan, poi la festa per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Ora la showgirl si confessa nelle Storie e spiega di essere stata tanto male. “Non mi piace mai dare brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo dice la Rodriguez rivolgendosi ai suoi ammiratori – Sono stata a letto sei-sette giorni, perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico”. Già qualche giorno fa aveva detto di aver preso l’influenza australiana insieme alla figlia Luna Marì.

L’australiana e la tosse persistente

“Mi sono presa questa bella variante australiana” aveva spiegato Belen Rodriguez sui social chiarendo i motivi della sua assenza dai social. Anche la bambina avuta da Antonino Spinalbese appariva particolarmente sofferente, ma la showgirl faceva il possibile per rendere la convalescenza casalinga il più divertente possibile. Ora spiega i dettagli di questi giorni tra le mura di casa. “Circa 3 settimane fa, avevo già preso l’antibiotico perché son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta” chiarisce Belen. “Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perché la mia assenza su Instagram. Adesso sto un pochino meglio. La vittoria dell’Argentina mi ha tirato su il morale”. Infatti, domenica la famiglia si è riunita a casa della showgirl per vedere la partita tra Argentina e Francia e alla fine del match la Rodriguez e Stefano De Martino si sono abbracciati calorosamente. Ora grazie alla dose di buonumore calcistico e alla carica dei medicinali, Belen può affrontare i giorni prenatalizi concentrandosi sulla sua completa guarigione.

L’affetto dei fan

Già una settimana fa Belen aveva fatto sapere di essere malata e subito era stata sommersa da una valanga di auguri. “Volevo ringraziarvi per l’affetto che mi mostrate ogni volta che mi succede qualcosa di non super carino. Io e Luna ci siamo prese, credo, la variante australiana che devo dire è tostissima” aveva detto la Rodriguez. “Ci tenevo a dirvi: proteggete i vostri bambini perché i reparti sono davvero affollati e pieni di bambini con problemi respiratori provocati da questa variante”.