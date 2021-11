Kim Kardashian e Pete Davidson «sono ufficialmente una coppia»

Come conferma Page Six, l’ex moglie di Kanye West e il comico del Saturday Night Live si stanno «frequentando ufficialmente»: «Pete è molto dolce con Kim. E lei è innamorata»

Kim Kardashian, 41 anni e Pete Davidson, 28, «sono ufficialmente una coppia». Dopo giorni di rumors, la conferma arrivata dai tabloid americani più informati. «Abbiamo appreso che si stanno frequentando ufficialmente», scrive Page Six. Mentre una fonte ha svelato a People che i due «sembrano fare sul serio»: «Pete è molto dolce con Kim. Lei è innamorata».

Rivelazioni che arrivano giusto dopo il debutto della coppia su Instagram in una foto di gruppo scattata in occasione del quarantunesimo compleanno di Kim. La socialite lo scorso ottobre ha festeggiato con un party privatissimo a Palm Springs a cui hanno partecipato, fra gli altri, sua madre Kris Jenner, Pete Davidson e il rapper Flavor Flav. È stato proprio quest’ultimo a postare lo scatto che li ritrae assieme. Nella foto Kim, Pete e Kris Jenner indossano dei pigiami coordinati appartenenti alla linea d’abbigliamento Skims di Kardashian.

Kim e Pete era stati avvistati insieme per la prima volta il giorno di Halloween, quando i paparazzi li avevano immortalati mentre si tenevano per mano durante un giro sulle montagne russe della Knott’s Scary Farm, in California. Poi erano stati visti cenare da soli nel rooftop del ristorante pizzeria Campania di Staten Island, dove lui, che è nato lì, è di casa. Quindi Page Six aveva rivelato che erano andati insieme alla festa di compleanno di Simon Huck a Zero Bond: «Sorridevano e ridevano molto, sembravano davvero affettuosi l’uno con l’altro».

Ora la stampa americana non ha dubbi: è proprio amore. D’altronde sia Kim che Pete sono sentimentalmente liberi. Lui, che ha alle spalle relazioni con celeb come Kaia Gerber, Kate Beckinsale e Ariana Grande, ha da poco rotto con la 25enne protagonista di Bridgerton Phoebe Dynevor alla quale è stato legato cinque mesi. Lei lo scorso febbraio dopo un lungo periodo tumultuoso ha divorziato dal marito Kanye West, sposato nel 2014. Da quando si sono separati, i due sarebbero riusciti a costruire un rapporto d’amicizia, soprattutto per il bene dei quattro figli: North, 8 anni, and Chicago, 3, Saint, 5, e Psalm, 2. Una nuova serenità dovuta forse anche al fatto che entrambi, sentimentale parlando, hanno già voltato pagina. Se Kim ha ritrovato l’amore con Pete, il quarantaquattrenne Kanye starebbe frequentando la ventiduenne modella e influencer Vinetria.

