Jennifer Lopez torna al cinema: tutto sulla commedia romantica Marry me – Sposami

La star sarà in sala per San Valentino 2022. Intanto ecco il trailer (e un indizio: non c’entra nulla con Prima o poi mi sposo)

Quando le scarpe griffate le si incastrano in un tombino rischia di essere schiacciata da un cassonetto, pur di non lasciarle sull’asfalto e perderle. Per fortuna le salva la vita – e le calzature – Matthew McConaughey.

È vero, succede solo nei film, per la precisione in Prima o poi mi sposo, una delle commedie in cui Jennifer Lopez ha messo in scena il suo potenziale romantico. Dal tango con Richard Gere in Shall we dance? al flirt con il futuro senatore Ralph Fiennes in Un amore a 5 stelle: al cinema ha sempre incarnato la fanciulla dal destino sfortunato che si deve far strada nel mondo sfacchinando oltre misura. Ma la musica è cambiata in tutti i sensi, come si capisce subito dal trailer di Marry me – Sposami, la nuova pellicola in uscita il 17 febbraio 2022 con anteprime il giorno di San Valentino.

JLo ne cura anche la colonna sonora e infatti l’uscita delle prime immagini coincide proprio con quella del nuovo singolo. Nella storia interpreta una popstar di fama mondiale, Kat Valdez, che vive dei riflettori sul palco ma anche della luce riflessa dei social. Ecco perché assieme al suo famosissimo partner Bastian (Maluma, al debutto su grande schermo) racconta online la lovestory con fidanzamento.

E qui scatta il genio: organizzare il matrimonio e la cerimonia in diretta streaming, la nuova frontiera della condivisione online per far schizzare alle stelle la popolarità di una coppia che sembra ricalcata sulla vita di Beyoncè. Con un finale diverso, però.

La star scopre di essere stata tradita dal futuro marito, che è andato a letto con la sua assistente, e così rimane impietrita dallo shock. Durante il concerto, però, incrocia lo sguardo dolce di uno sconosciuto nella folla adorante. Nel pubblico nota Charlie Gilbert (Owen Wilson) e le viene la folle idea di buttarsi nell’ignoto. Non sa ancora che è un insegnante di matematica delle superiori, divorziato e non certo un suo fan: l’uomo è stato costretto dalla figlia Lou (Chloe Coleman) ad assistere allo show. Inizia così una rocambolesca avventura per cui Kat decide di convolare a nozze con lui prima ancora di conoscerlo e puntare sulla sorte.

Se esiste davvero Cupido allora dovrebbe premiare la sua impavida incoscienza. Invece di piangere leccandosi le ferite con una coppa di gelato al cioccolato in stile Bridget Jones, la diva sfodera tutte le sue armi, ma non sa che giocare con i sentimenti è pericoloso.

Vederla in abito da sposa è un colpo al cuore perché JLo ha rotto di recente il fidanzamento con l’ex sportivo Alex Rodriguez, persino dopo il suo servizio fotografico all white per l’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. E così, con il cuore a pezzi e l’ennesima lovestory naufragata, è tornata tra le braccia dell’ex Ben Affleck, tubando come piccioncini ad ogni latitudine.

Che la commedia, insomma, sia di buon auspicio per i fiori d’arancio nella realtà? I due si sarebbero già dovuti sposare nel 2004 e ora, a quasi vent’anni di distanza, potrebbe arrivare il momento giusto.

Intrecciare realtà e finzione è un colpo da maestra per Jennifer Lopez che almeno capitalizza lo smacco di una rottura con un botteghino da urlo. Che sia l’ultima delle romantiche o la prima delle ciniche, poco importa, il trailer del film fa centro.

Le immagini partono con una hit pop di Kat, che prova, in tutina argentata, le mosse del video con i ballerini. Ma il momento wow arriva quando per la prima volta si vede Jennifer Lopez in un abito da sposa tutto glitter e paillettes, in uno stile da royal bride assolutamente irresistibile. A pochi secondi dalle nozze durante la rivelazione della canzone Marry me, però, diventa virale il video del tradimento di Bastian. E tutto crolla. Le vibrazioni alla Notting Hill sono tutte lì: si vede un uomo del popolo essere scelto dalla divinità hollywoodiana per diventare suo marito senza aver mai neppure scambiato con lei una parola. Ma, che sia colpo di testa o manca di piano B, poco importa: Kat vuole provare a vivere questa storia improvvisata e così parte la favola. O forse finisce?

Il trailer ha già fatto accelerare i battiti cardiaci dei fan di mezzo mondo, con una colonna sonora accattivante e una serie di look scintillanti che già spopolano sulla rete. E, come se non bastasse, c’è talmente tanto carisma nell’aria da sembrare elettricità statica.

Bel colpo, JLo! E che il protettore degli innamorati ti sia propizio almeno stavolta, perché l’happy ending non arrivi solo sul grande schermo.

Vanityfair.it