Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Karina: dura replica all’offesa

Si sta aprendo una faida tra Barbara De Santi e Karina Cascella! Al centro del dibattito un ballo che la Dama del Trono Over ha fatto con Juan Luis nella puntata di ieri di Uomini e Donne. Vi abbiamo già accennato ieri la vicenda, ma la ripercorreremo brevemente per chi se la fosse persa. Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore, ovvero Juan Luis. Nelle puntate in onda questa settimana, Barbara ha chiesto di fare un ballo con il Cavaliere perché desiderosa di fare un latino-americano con chi è in grado di ballarlo. Ovviamente ha dato per scontato che Juan Luis avesse il ritmo nel sangue, essendo di origini venezuelane. Gemma non ha reagito bene a questa provocazione di Barbara e sui social a prendere le sue difese è stata proprio Karina Cascella.

Trono Over, Barbara De Santi attacca Karina: “Ti pensavo più intelligente”

L’ex opinionista non ci è andata leggera su Barbara, così quest’ultima ha deciso di replicare stamattina. Queste le sue parole su Instagram: “Ricordo quella serata a Milano in cui ci siamo conosciute ed esprimevi tutta la simpatia nei miei confronti. Ricordo una persona bella e rispettosa. È la stessa persona che mi dà della str…a per un ballo?”. Dopo questo breve incipit, Barbara ha sferrato il colpo contro Karina: “Ti pensavo più intelligente, ti pensavo capace di andare oltre, ti pensavo obiettiva e oggettiva e invece sei cascata a piedi pari!”. Non ha mancato di taggare la Cascella sotto questo suo messaggio. Ma non è finita qui, perché poco dopo ha postato una nuova storia.

Uomini e Donne, lo scontro social tra Barbara e Karina: le parole su Instagram

In questo secondo messaggio, Barbara ha rimproverato l’ex opinionista di Uomini e Donne facendo un paragone con una donna tradita. Ecco le sue parole: “Karina è una di quelle donne che quando scoprono il tradimento del marito, non se la prendono con lui, ma con la donna con la quale tradisce… Niente di più sbagliato!”. Arriverà la contro risposta di Karina a Barbara De Santi?

