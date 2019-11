Pupo: “Wanda Nara? Bellissimo davanzale, ma preferisco le donne androgine”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip vedrà Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara: un trio davvero inconsueto per il pubblico di Canale 5, ma che potrebbe sorprendere anche i più scettici.

Pupo, che inizialmente aveva rifiutato l’invito di Signorini certo di essere stato chiamato per entrare nella Casa di Canale 5 in qualità di concorrente, è stato ben felice di ricredersi e di accettare la proposta avanzata dal nuovo conduttore del reality show. Enzo Ghinazzi, infatti, non ha fatto mistero del suo pensiero negativo nei confronti dei programmi che mettono sotto la lente d’ingrandimento i personaggi, noti e non. Rigettate le proposte di entrare a far parte di alcuni reality, Pupo ha detto sì solo al Gf Vip. “Me li hanno offerti tutti: dal GF alla Fattoria, da Music farm all’Isola dei famosi, da Ballando con le stelle a Ora o mai più – ha raccontato in una intervista al settimanale Chi – . Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità. Non voglio offendere nessuno, ci sono personaggi che con i reality ci campano perché sono bravi ad apparire. Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti e oggi lo show business ti chiede di essere bravo a rappresentare il volto della società ‘usa e getta’ in cui viviamo. Farò il concorrente solo se non avrò da mangiare per i miei figli”.

Contrario a partecipare ad un reality show come concorrente, Pupo ha abbracciato immediatamente la proposta di entrare nel cast del GF Vip come opinionista. “Sarò una scheggia impazzita, è un sogno che si realizza”, ha commentato, prima di soffermarsi sulla donna che lo affiancherà nel corso di questa nuova esperienza. “Wanda Nara l’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo – ha puntualizzato subito Pupo – . Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgina: sessualmente sono borderline, mi piace la donna che assomiglia all’uomo”. La domanda su presunti rapporti con l’altro sesso, quindi, è stata quasi scontata e, anche in questa occasione, Pupo non ha avuto problemi nel dire la verità. “Se ho mai superato quel limite? No, ma non avrei problemi – ha detto – . La volta che ci sono andato più vicino? Una sera a Milano ero talmente ubriaco che scambiai un trans per una donna bellissima e solo a letto scoprii la “sorpresa”. Ho dovuto trovare una scusa per liberarmi”.