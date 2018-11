Netflix, arriva il video di Salmo

Dopo i record su Spotify (maggior numero di stream in 24 ore e in una settimana e Global Chart con 8 brani) e il primo posto nella classifica Fimi-GfK, Salmo sorprende ancora: è il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale. Si tratta di “Sparare alla luna” feat. Coez disponibile dal 21 novembre sulla piattaforma streaming.

Il video, con la regia di YouNuts Productions, è stato girato sul set di Narcos: Messico dove Salmo ha recitato con gli attori del Guadalajara Cartel, protagonisti della serie che ha debuttato su Netflix il 16 novembre.

ANSA