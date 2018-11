Ascolti tv, vince la fiction con Claudio Amendola

Nuovo grande successo per la fiction targata Rai: “Nero a metà”, interpretata da Claudio Amendola, ha esordito ieri, lunedì 19 novembre, con un ascolto oltre i 6 milioni (esattamente 6 milioni 13 mila) e uno share del 25.3. Si tratta del secondo miglior risultato per l’esordio di una fiction in questa stagione. A seguire record di ascolti stagionale per “Che fuori tempo che fa” che ha registrato 1 milione 559 mila spettatori e il 13.4 di share. Su Rai2 i tre episodi di “Criminal minds” hanno segnato in media 948 mila spettatori e uno share del 4.2.

Ancora in crescita gli ascolti di “Report” su Rai3 che ha raccolto 1 milione 941 mila spettatori con il 7.8 di share e a seguire bene anche il programma di Salvo Sottile “Prima dell’alba” con 1 milione 11 mila e il 7.1

Da segnalare gli ottimi risultati nel preserale per “L’Eredità” che vince nettamente la fascia oraria con 5 milioni 208 mila spettatori e uno share del 24.9 e nell’access prime time per “I soliti ignoti il ritorno” con 5 milioni 290 mila e il 19.9. Bene su Rai3 “Alla lavagna” con 1 milione 513 mila e il 6.1.

Molto bene nel day time di Rai1 “Vieni da me” con 1 milione 637 mila spettatori e l’11.2 di share, a seguire la fiction “Il paradiso delle signore” con 1 milione 448 mila e l’11.6 e la seconda parte de “La vita in diretta” con 1 milione 946 mila e il 14.2.

Netta vittoria del Gruppo rai che vince la prima serata con il 40.3 di share e 10 milioni 586 mila spettatori e l’intera giornata con 4 milioni 10 mila e il 37.4