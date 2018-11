Nadia Toffa dall’ospedale: “I medici mi rispondono speranzosi”

La conduttrice de Le Iene ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha ricevuto anche il commento della Santarelli

Nadia Toffa non ha nessuna intenzione di mollare e di far vincere la “bestia”. Lo ha detto in più occasioni e continua a ribadirlo. Il cancro non la farà franca e per questo lei continua a lottare. E se solo qualche giorno fa ha espresso qualche dubbio sul fatto che la chemio possa guarirla, invita quanti si trovano nella sua stessa situazione a non mollare, ma soprattutto di non affidarsi ai ciarlatani.Questa mattina, invece, Nadia Toffa ha voluto condividere con i suoi fan un altro momento delicato della sua vita. La giornalista, infatti, ha ricominciato con le terapie. E da una stanza di ospedale scrive: “Buongiorno, eccomi in ospedale che bravi gli infermieri e i medici tutti rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi. Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte”.

Anche Elena Santarelli ha commentato lo scatto della Toffa: “Hanno sempre un gran sorriso… Buona terapia”. E solo qualche ora prima aveva scritto sotto un’altra foto della giornalista: “Anche noi prima di andare in ospedale ci divertiamo un casino”. Il riferimento va al figlio Giacomo che anche lui sta combattendo contro il cancro.

E a noi non resta che dire: forza Nadia.

Anna Rossi, il Giornale