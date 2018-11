Justin Bieber si è sposato: arriva la conferma del matrimonio con Hailey Baldwin

“Mia moglie è fantastica”, scrive il cantante su Instagram

“Mia moglie è fantastica”. Se Justin Bieber parla di Hailey Baldwin come sua “moglie” in un post su Instagram restano pochi dubbi: il matrimonio fra i due è avvenuto, in segreto, a settembre. Dopo mesi di voci e smentite, i rappresentanti di Bieber lo confermano a Usa Today, mentre Hailey cambia il suo cognome in Bieber sul profilo Instagram. Saranno dispiaciute le tante “beliebers” che lo sognavano come marito. Il matrimonio era nell’aria da mesi, da quando il cantante ha ufficializzato il fidanzamento con la modella con un post su Instagram a luglio 2018.Due mesi fa, la coppia aveva smentito le voci di una cerimonia avvenuta a New York. “Capisco da dove vengono queste ipotesi ma non sono ancora sposato”, aveva scritto la star delle teenager in un tweet, ora cancellato. Anche Hailey, 21 anni, figlia dell’attore Stephen Baldwin e nipote del più noto Alec, si era affrettata a dire che non c’era stato nessun matrimonio. Stavolta, invece, è corsa a mostrare il suo nuovo cognome sul social network delle foto.

Repubblica