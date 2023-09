Miriam Leone, reginetta innamorata con il pancione

Miriam Leone è felice e innamorata con il suo pancione.

A due anni dalle nozze con il marito Paolo Carullo, la ex reginetta di bellezza sfodera le curve della gravidanza annunciata appena un mese e mezzo fa. I paparazzi del settimanale “Chi” hanno pizzicato la “Miss dolce attesa” insieme a Paolo e una coppia di amici mentre entrano in un ristorante milanese. L’attrice siciliana è splendida con un abito longuette scuro.

Miriam Leone ha scelto un annuncio semplice con pochi dettagli per i fan. Non si sa ancora il sesso del nascituro e nemmeno quanto manchi al parto, ma dalle foto è chiaro che il pancione è già bello evidente. Negli scatti del settimanale “Chi” la ex Miss Italia (ha conquistato il titolo nel 2008) si accarezza dolcemente il ventre. Anche qualche giorno prima, ospite alla Mostra del Cinema a Venezia aveva sfoggiato le sue curve da dolce attesa e anche allora davanti ai flash si teneva il pancione rotondo in senso di protezione e di coccola.

Due anni di matrimonio

Il 18 settembre Miriam Leone e Paolo Carullo hanno festeggiato due anni di matrimonio. L’attrice, 38 anni, e il musicista e imprenditore, 43, si sono sposati nel 2021 in Sicilia con una cerimonia molto intima e romantica. Ma hanno aspettato qualche mese per regalarsi una luna di miele da sogno alle Maldive: era il febbraio 2022 e la Leone sfoggiava il suo sex appeal da neosposa con topless da urlo. Ora, sul suo profilo social Miriam ha condiviso con i fan uno scatto delle nozze scrivendo: “Due anni ca “ni maritamu” (tradotto: che ci siamo sposati!)… ho il cuore pieno di amore ogni giorno!!! Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family … grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te, amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così … buon anniversario in dolce attesa!”.

L’incontro con Paolo Carullo

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono conosciuti a una cena. “La vita è incredibile. Non sentivo l’esigenza di sposarmi, poi ho incontrato mio marito e ho detto ‘con lui sì'”, aveva raccontato a “Verissimo” l’attrice. E’ stato un colpo di fulmine. “Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana” ha aggiunto l’attrice. Il 30 agosto Miriam Leone ha scritto una dedica dolcissima al marito Paolo Carullo in occasione dei suoi 43 anni. “Buon compleanno Paolo – è la didascalia di un selfie di coppia – Sei la mia metà e non perché io mi senta incompleta, ma perché con te la felicità si moltiplica e le difficoltà si dimezzano. Il resto te lo dirò a voce e, come sempre, con gli occhi. Auguri Amore”.

L’annuncio della cicogna

Miriam Leone ha annunciato di essere in dolce attesa durante un’intervista a “Vanity Fair”. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo… Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso” ha detto l’attrice siciliana. Subito dopo sono arrivate le prime foto del pancino in spiaggia al tramonto e poi quelle delle vacanze con Paolo Carullo.