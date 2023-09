Rihanna, A$AP Rocky e le prime foto del figlio Riot Rose

“È una questione di famiglia. Benvenuto al mondo, Riot Rose”. Negli esclusivi ritratti scattati dal fotografo Miles Diggs, noto come Diggzy, Rihanna e A$AP Rocky hanno mostrato per la prima volta il secondogenito, nato lo scorso agosto in una data non precisata per ragioni di privacy. Nelle immagini pubblicate da Vogue la cantante stringe tra le braccia e osserva con tenerezza il piccolo, avvolto in una morbida coperta rosa, mentre il rapper tiene sulle spalle il primogenito RZA Athelston, 16 mesi, nato il 13 maggio 2022. Nel servizio fotografico d’ispirazione street style i due genitori giocano con i figli, sorridono, sprigionano gioia. “Adesso sente che la sua famiglia è completa” ha rivelato una fonte a People dopo la nascita di Riot Rose. “È qualcosa che ha sempre desiderato. Lei ama la maternità”.

LA GIOIA DELLA MATERNITÀ

Lo scorso febbraio Rihanna ha annunciato la seconda gravidanza sul palco del Super Bowl, dove ha mostrato il pancione avvolta in un’iconica tuta rossa. La popstar di Barbados aveva vissuto con estrema felicità già la dolce attesa di RZA: “È tutto. Non ricordi la vita di prima, è la cosa più strana. Cerchi letteralmente di ricordarla, ma i sentimenti, i desideri, le cose che apprezzi, tutto, non ti identifichi più con quello, perché non ti concedi nemmeno di andare così lontano con la mente, perché non importa più” aveva dichiarato in un’intervista a British Vogue. “Sostanzialmente, da una persona sono diventata due”. Ora Rihanna fa parte di una famiglia di quattro persone alla quale intende dare assoluta priorità, anche rispetto alla produzione musicale ferma all’ultimo album Anti, l’ottavo in studio uscito ormai sette anni fa. “Il prossimo? Vorrei che arrivasse quest’anno. Adesso, però, voglio solo pensare a stare bene” aveva dichiarato la popstar.