Il regista russo Kirill Serebrennikov dice “no alla guerra” alla prima del suo film a Cannes

“Sono sicuro che l’arte e le personalità artistiche sono in grado di far fermare la guerra”, dice il regista alla prima de “La moglie di Ciajkovskij”



Alla prima del suo film “La moglie di Ciajkovskij” al Festival di Cannes, il regista russo Kirill Serebrennikov si è espresso contro la guerra in Ucraina.

Il pubblico ha accolto Serebrennikov e il suo team con un applauso. Dopo la prima, il regista russo ha ringraziato il pubblico e ha detto: “Sono sicuro che l’arte e le personalità artistiche sono in grado di far fermare la guerra. Pensiamo almeno che un giorno finirà e vivremo in un’Europa pacifica”. Ha anche detto in russo “No alla guerra”.

Alla fine di marzo, un tribunale di Mosca aveva estinto la condanna di Serebrennikov, precedentemente ritenuto colpevole di frode nella gestione dello studio artistico Seventh Studio. In precedenza, il regista era stato condannato con la sospensione della pena e il divieto dell’espatrio. Ha lasciato il paese dopo l’estinzione del reato.

Gli attori che hanno interpretato i ruoli principali nel film, Alena Mikhailova, la

moglie del compositore Ciajkovskij, Odin Byron, che impersonava Pyotr

Ciajkovskij nel film, e il rapper Oxxymiron, sono venuti a Cannes con il regista. Allo stesso tempo, alla delegazione ufficiale russa e ai giornalisti russi a Cannes è

stato negato l’accredito a causa della guerra.