Barbie, Dua Lipa nel cast del film con Margot Robbie

Stando alle indiscrezioni riportate in esclusiva del tabloid The Sun, Dua Lipa affiancherà la protagonista Margot Robbie

In attesa dei concerti che la vedranno protagonista in Italia, in programma il 25 e il 26 maggio a Milano e il 28 maggio a Bologna, Dua Lipa è pronta a una nuova avventura cinematografica nel film Barbie, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun.

DUE LIPA, IL RUOLO NEL FILM BARBIE

Argylle segnerà il debutto sul grande schermo per l’artista che nel corso degli anni ha scalato le classifiche con brani molto amati da parte del pubblico, tra i quali New Rules, Be The One, Hotter Than Hell e Don’t Start Now.

Nelle scorse ore il tabloid The Sun ha rivelato in esclusiva l’arrivo di Dua Lipa, classe 1995, nel cast della pellicola Barbie con protagonista Margot Robbie.

Stando a quanto riportato in esclusiva, la voce di Break My Heart farà parte del film diretto da Greta Gerwig, nessuna indiscrezione però sul ruolo ricoperto.

Il film vedrà presenti Ryan Gosling America Ferrera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt e Kate McKinnon.

Un insider ha rivelato al The Sun: “Dua sta dimostrando rapidamente che in lei c’è molto di più di una pop star. Lei ha davanti a sé un futuro entusiasmante nei film”.

Massimo riserbo sulla sinossi ufficiale della pellicola.