Cuccarini, Parisi e i grandi rivali della televisione italiana

Lorella Cuccarini e Heather Parisi, le due ballerine da sempre rivali che hanno appena ritirato fuori i coltelli (l’esternazione pro-politiche governative antimigranti della prima è stata commentata con un tweet al vetriolo della seconda che le ha dato della “ballerina sovranista) non sono sole. Nella tv nostrana odi e antagonismi attraversano programmi e reti, con evitamenti, schieramenti e dichiarazioni di guerra che si propagano su stampa, web e social.

Prendiamo ad esempio le due lady di Canale 5, Barbara D’Urso e Federica Panicucci. La vox televisiva racconta che il gelo tra le due regni da anni, per questioni di rivalità, con la seconda che si sarebbe anche rifiutata tempo fa di trasmettere nel suo programma servizi sul Grande fratello condotto dalla prima. Nessun contatto, poi a Cologno Monzese, nonostante i camerini collocati allo stesso piano dello Studio 11. E chissà quanto durerà la tregua sancita a fine anno, secondo panorama.it: le due prima di Natale si sarebbero incrociate in zona sartorie. “Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie”, avrebbe esordito a sorpresa la Panicucci, lasciando di stucco le sarte i presenti. Pronta a reagire invece la D’Urso che, sorridendo. avrebbe replicato: “Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose”. Chissà.

Non c’è nessun drink in vista invece per Mara Venier e Paola Perego, la prima ora signora di Domenica in, la seconda di Superbrain, sempre su Raiuno. Le due una volta erano molto amiche, con la prima addirittura testimone di nozze della seconda per il suo matrimonio con il potente agente Lucio Presta. Ma i rapporti si sarebbero definitivamente incrinati quando Venier, che aveva come agente proprio Presta, si sentì professionalmente trascurata da lui a favore di sua moglie. Episodio clou della rottura: l’arrivo della Perego alla conduzione de La vita in diretta nella stagione 2013-2014, a scapito di Venier che l’aveva condotta nelle tre stagioni precedenti.

Ma Venier ha anche un’altra nemica televisiva, Simona Ventura, con un antagonismo che mixa ragioni professionali e familiari: la prossima conduttrice di The voice, il talent di Raidue, era fino a pochi mesi fa compagna di Gerò Carraro, figlio di Nicola, il marito della Venier. Le due coppie si evitavano e quando Ventura è uscita di scena Venier ha postato trionfante una foto in cui era ritratta, sorridente, tra marito e figlio acquisito. Eloquente didascalia: «Noi».

Non che le rivalità nel mondo dello spettacolo riguardino solo l’Eva contro Eva. Esistono anche parecchi uomini che, potendo, farebbero sparire il nemico di turno dal panorama tv o cinematografico. Non corre affatto buon sangue tra Massimo Giletti e Fabio Fazio. Quando il primo fu fatto clamorosamente fatto fuori dalla Rai, a fine 2017, nonostante i grandi ascolti della sua Arena, venne fuori che l’espulsione potesse essere stata suggerita da Fazio preoccupato del confronto tra la sua nuova trasmissione ad altissimo costo e quella a basso costo del collega-rivale. Adesso si dice che il nuovo governo gialloverde voglia sgombrare da Raiuno Fazio e il suo costosissimo contratto proprio a favore di Giletti, facendolo rientrare da La 7…

È poi tristemente celebre la rottura ormai di vecchia data tra i fratelli Gabriele e Silvio Muccino. I due non hanno alcun rapporto né contatto da anni, si sono annientati a vicenda, con i panni sporchi lavati pubblicamente, e Gabriele che accusava il fratello di essersi messo in competizione con lui, da regista quando Silvio, una volta attore preferito dal fratello, ha chiuso i rapporti con lui e tutta la famiglia.

Se, secondo Gabriele, il fratello era stato plagiato dalla scrittrice e sceneggiatrice Carla Evangelista (che l’ha querelato) Silvio, da parte sua ha raccontato che le vere ragioni della rottura stavano nel fatto di non aver voluto coprire le presunte violenze di suo fratello nei confronti dell’ex moglie Elena Majoni. Paragonato al suo tombale tweet «Non riaprirò la porta a mio fratello, uomo famoso in tutto il mondo, con un ego gigantesco, le cui parole mi violentano» quello della Parisi contro la Cuccarini sembra quasi gentile.