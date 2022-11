Luca Argentero e Cristina Marino al settimo mese: “Siamo molto amichetti”

La coppia svela il segreto del loro amore: litigi e risate come con nessuno mai

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia bellissima. L’attore è un sex symbol del piccolo schermo, l’influencer sensuale e bionda come una Barbie è in dolce attesa del secondo figlio, si amano alla follia, hanno già una bambina, Nina Speranza. Il segreto della loro unione? “Litighiamo ma siamo molto amichetti” dicono e lei incinta al settimo mese confida: “Come mi diverto con Luca non rido con nessuno”.

Luca Argentero, 44 anni, e Cristina Marino, 31, stanno insieme dal 2016, quando galeotto è stato il set del film “Vacanze ai Caraibi” di Neri Parenti. Nel 2020 sono diventati genitori della piccola Nina Speranza, nel 2021 si sono sposati durante una cerimonia romantica e dolcissima a Città Della Pieve, in provincia di Perugia (per lui è il secondo matrimonio, si è sposato con Myriam Catania nel 2007 e il loro amore è finito nel 2016). Tra pochi mesi avranno tra le braccia il loro secondogenito e non stanno più nella pelle. Affiatati, innamorati, complici, mostrano una vita a due a dir poco perfetta. “Siamo molto amichetti nella coppia, questo fa la differenza” confidano al quotidiano “La Repubblica”.

“Siamo amichetti”

Difficile immaginare Luca Argentero e Cristina Marino che litighino, eppure questo è proprio il loro segreto d’amore. “Come tutti i migliori amici ci scanniamo, abbiamo litigato anche in fuga. Lui è calmo, ponderato, cuore e testa. Io tanto cuore e pancia, ci confrontiamo sempre, anche sulle cavolate”, racconta Cristina Marino. “Siamo complementari, colmiamo le lacune reciproche”, aggiunge Luca Argentero.

Si amano alla follia

Luca Argentero e Cristina Marino sul red carpet si scambiano occhi dolci e sguardi d’intesa, sempre l’uno al fianco dell’altra, in simbiosi. “Lui è estremamente simpatico. I viaggi e le risate che mi sono fatta con Luca, neanche con le migliori amiche. Poi è sempre molto composto, io sono esuberante” aggiunge Cristina Marino svelando i motivi che la fanno capitolare ogni giorno davanti al marito. Lui di lei dice: “Ha un’energia pazzesca… Vivere con Cri è come avere un boost di energia. A fine giornata arrivi con i capelli dritti ma hai vissuto tutto con un’intensità. Sento di aver vissuto due o tre vite diverse: potrei essere più stanco che pigro. Sono la parte diplomatica, la sua esuberanza va mediata ma serve”. Lei in effetti è sempre in movimento, instancabile con i suoi programmi d’allenamento come nelle sue giornate da mamma.

Complici e complementari

Luca Argentero stima sua moglie e la elogia in ogni occasione: “Cri ha una volontà di ferro, la mia diplomazia era un modo di accontentarmi e far contenti tutti. Avevo tralasciato la mia centralità, invece la sua filosofia è mettere se stessi al centro per stare bene e far stare bene chi ti è accanto. Ora sto scrivendo un romanzo”. Per il lavoro d’attore che fa Luca Argentero, i due stanno spesso lontani, ma quando si rivedono scoppiano di felicità: “Io e Luca stiamo insieme tutto il giorno. Uno si chiede: ‘Non vi scannate?’. No. Quando mi dice: ‘Vado via tre giorni’, e siamo abituati a fare tutto in due, mi viene il panico: ma da sola che faccio?”.