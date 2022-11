Chris Hemsworth scopre di essere a rischio elevato di Alzheimer girando Limitless

L’attore, che ha 39 anni, è venuto a conoscenza della sua predisposizione alla malattia dopo una serie di test e di analisi del sangue fatti durante la preparazione delle riprese della nuova produzione firmata Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Chris Hemsworth ha fatto una scoperta che gli ha cambiato la vita: è predisposto geneticamente per sviluppare il morbo di Alzheimer. L’attore, che ha 39 anni, è venuto a conoscenza della sua predisposizione alla malattia dopo una serie di test e di analisi del sangue fatti durante la preparazione delle riprese della serie tv Limitless, nuova produzione firmata Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

LA SCOPERTA E I PASSI SUCCESSIVI

L’attore, come scrive anche Vanity Fair, a cui Hemsworth ha rilasciato una lunga intervista, ha riscontrato di avere due copie del gene APOE4 che dà una forte indicazione sulle possibilità di riscontrare – 10 volte di più rispetto la media – il morbo di Alzheimer. In uno degli episodi di Limitless, l’attore parla di cosa voglia dire questa scoperta per se stesso e per il suo futuro. E, nell’intervista a Vanity Fair, ha spiegato: “La mia preoccupazione è stata quella di non manipolare la situazione e di non renderla troppo drammatica” ai fini “dell’intrattenimento”. E ha aggiunto che la scoperta ha rappresentato anche un qualcosa di positivo: Hemsworth potrà infatti iniziare a prendere delle precauzioni per gestire il rischio, concentrandosi sulla sua salute fisica e mentale.

“LIMITLESS”

L’attore, conosciuto soprattutto per la sua interpetazione di Thor nell’universo Marvel, in Limitless appare in una versione del tutto nuova: il tema centrale è quello di come invecchiare bene e vivere più a lungo, approfittando delle conoscenze a disposizione dell’essere umano nel mondo moderno. “Ho deciso di collaborare con i più grandi esperti al mondo che studiano il segreto della longevità e di sottopormi alle sei prove più dure di tutta la mia vita”, racconta Hemsworth nel trailer della produzione di National Geographic.