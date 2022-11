Corona: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni” e a lei andava bene

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. da anni, infatti, è in guerra aperta con l’ex coppia. L’attrito è iniziato un paio di decenni fa, quando prima del matrimonio del Pupone e dell’ex Letterina, Corona sostenne che Totti avesse avuto una scappatella con Flavia Vento. I diretti interessati smentirono e da allora ci sono stati scambi di accuse incrociate.

I fan più accaniti ricorderanno la lite che avvenne in diretta nazionale tra Fabrizio e Ilary in una puntata del GF Vip. Con la separazione in corso tra Totti e la Blasi, Corona non si è fatto attendere affermando che Francesco avrebbe tradito tantissime volte la madre dei suoi figli.

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare da Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”. ha dichiarato Fabrizio

Ha inoltre dichiarato che non è sua la colpa di ciò che è successo, in quanto lui non ha fatto altro che esercitare il suo mestiere: “La colpa è di Corona, non di lui che l’ha tradita, ma di Corona – ha aggiunto l’imprenditore-. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

“Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei le ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”. ha continuato Corona

Nonostante ciò, è opportuno sottolineare che prove di questi tradimenti non ce ne sono. Quel che è certo e assodato è appunto che Totti, dopo l’addio a Ilary, ha imbastito una nuova relazione sentimentale con Noemi Bocchi.