Kylie Jenner lancia la collezione make-up dedicata a Batman

Un look da supereroe per la Batman Collection di Kylie Cosmetics con una serie di trucchi a tema Gotham

Per un Halloween glamour e vintage Kylie Jenner ha lanciato una collezione di prodotti di make up a tema Batman in collaborazione con la Warner Bros. e la Dc Comics in vendita dal 19 ottobre. La Batman Collection per Kylie Cosmetics prevede una gamma di cinque prodotti dedicati all’uomo pipistrello che saranno sicuramente apprezzati dal mondo nerd e amante dei fumetti e del cinema in tutto il mondo. Un trucco ispirato al Cavaliere Oscuro è intrigante e accattivante per clienti di tutte le età.

LA BATMAN COLLECTION

Tra i prodotti che Kylie Jenner ha ideato per questa speciale collezione ispirata a Batman ci sono: la custodia per il trucco, un set di tre mini eyeliner, un set gloss per le labbra, una palette di ombretti e un highlighter. Disponibili varie sfumature di colori non solo per vestirsi come l’eroe mascherato ma anche per imitare lo stile di altri personaggi di Gotham come Joker con riflessi rosa e oro, il verde de L’Enigmista, un bianco ghiacciato con riflessi blu di Batgirl, un beige crema per Robin, per citarne alcuni.

UN HALLOWEEN DA SUPEREROE

“Halloween è una delle mie feste preferite e sono sempre stata una grande fan di Batman – ha detto Kylie in un comunicato stampa -. Quest’anno ho tratto ispirazione dall’incredibile libreria di fumetti di Batman per creare una collezione che potesse influenzare così tanti diversi look di Halloween”. Per il momento tanti influencer, truccatori e fondatori di marchi di bellezza hanno espresso il loro amore per il packaging della collezione. “Non resta che ottenere le recensioni dei prodotti”.

UNA BATGIRL MAGNETICA

Per lanciare la sua linea dedicata all’eroe notturno e misterioso dei fumetti, Kylie Jenner ha postato alcune foto sui social in cui sfoggia un eyeliner alato, un make up occhi grafico fatto con un gioco geometrico di tocchi gialli, grigi, bianchi e neri, e labbra ultra gloss. E capelli avvolti in uno chignon con ciocche laterali wet separate sulla fronte a disegnare l’ala di un pipistrello. Sembrava una vera batgirl sensuale e dark con ciglia extra long come ultimo tocco per rendere lo sguardo più magnetico e provocante.