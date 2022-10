La prima del cortometraggio di Haber: “L’inganno è qualcosa di inaspettato che ci colpisce”

Si è tenuto presso la Casa Internazionale del Cinema di Roma, la prima del cortometraggio “L’Inganno”, diretto da Alessandro Haber e prodotto dalla Settembre Produzioni.

Alla proiezione hanno preso parte il Regista, Alessandro Haber; il cast, rappresentato dagli attori, Alessandro Tedeschi e Antonella Bavaro; la Produttrice, Carla Finelli e la Produttrice Esecutiva, Sonia Giacometti.

Sono intervenute l’Assessore del Comune di Gradara, Angela Bulzinetti, unitamente alla Location Manager, Francesca Guidi.

“Il cortometraggio si chiama “L’inganno” perché accade qualcosa di inaspettato. Perché ci hanno raccontato qualcosa che è diversa. Avrei voluto anche chiamarlo Mascherine perché parliamo anche di equivoco. Questo perché durante il periodo del lockdown non riuscivo a distinguere le emozioni, i volti, le sensazioni e con queste mascherine eravamo tutti omologati. È talmente bello vedere le facce, le espressioni. Ed è per questo che ho pensato questa storia, perché attraverso la mascherina i personaggi sono vittime di un enorme inganno”. È quanto ha dichiarato il regista Alessandro Haber.

“Quando la prima volta Alessandro Haber mi parlò di questo progetto rimasi fortemente colpita”. È quanto ha dichiarato Carla Finelli, produttrice del cortometraggio. “La nostra missione è quella di lasciare un segno. Sennò che senso avrebbe produrre, realizzare delle immagini, che non rimangono nel cuore e nella mente delle persone. Lasciare qualcosa è il compito di tutti i produttori perché il cinema può davvero cambiare le cose. Un grazie particolare in tal senso lo rivolgo a tutti i ragazzi del nostro staff, la Settembre Produzioni, assieme ai quali siamo riusciti a portare a compimento la mission di questo cortometraggio, un progetto in cui abbiamo creduto sin dall’inizio e per il qiuale Alessandro ha veramente dato tanto. L’etica per noi è molto importante, nel rispetto delle persone che lavorano ma anche delle storie. In tal senso ci tengo particolarmente a ringraziare anche Immagini in Movimento di Salvo Conti davvero preziosi nella redazione finale dell’opera che abbiamo così potuto presentare al meglio delle sue possibilità al pubblico”.

Presenti anche gli attori Nicola Pistoia e Kaspar Capparoni oltre a tanti altri volti del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, accolti dallo staff della Settembre Produzioni, rappresentati da Chiara Regazzi, Pietro Suraci, Giacomo Dondi e Andrea Regazzi.

A presentare l’evento l’attrice e ballerina professionista, di livello internazionale Serena Limonta.