Rai2, domani inizia la nuova edizione di “O anche no”

Inizia domenica 20 settembre su Rai2, alle 9.55, la terza edizione del programma “O anche no”.

Si parte con il “cooking show”: questa settimana le telecamere entreranno nella cucina della Trattoria degli Amici di Roma, un ristorante inclusivo in cui uno chef e il suo staff di ragazzi con disabilità presenteranno, illustrandone la ricetta e la preparazione, un “piatto gourmet”.

Paola Severini Melograni intervisterà Rebecca Zoe De Luca, giovanissima blogger. La scuola sarà la protagonista della seconda intervista, al figlio Gianantonio Sablich, affetto da una disabilità genetica e che ha preso la Maturità a giugno con il massimo dei voti.

Debutteranno anche due nuovi membri del cast: il “prestigiattore” Andrea Paris e il grande disegnatore satirico Stefano Disegni, che faranno rispettivamente un numero di magia comica e una vignetta (Disegni la commenterà in studio).

Non mancheranno momenti di allegria e di musica con la “sbrock band” dei Ladri di Carrozzelle e dei loro simpatici “fiancheggiatori”, che per il nostro pubblico sono ormai volti familiari. I musicisti presenteranno due “cover”: “Mille bolle blu” e “Il cielo è sempre più blu”, che per l’occasione sarà cantata da Andrea Paris.