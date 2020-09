Gigi Hadid e le nuove foto col pancione di 27 settimane: «Il tempo vola»

La top model ha annunciato che aspettava un figlio da Zayn Malik lo scorso aprile. E ora, condividendo su Instagram nuovi (bellissimi) scatti del pancione, si stupisce di quanto, grazie alla gioia della gravidanza, il tempo passi in fretta

Manca poco alla nascita del bebè (una femminuccia, secondo Tmz) di Gigi Hadid e Zayn Malik. E la top model ha voluto regalare ai fan nuove bellissime foto del pancione di circa ventisette settimane, raccontando tutta la sua gioia con un cuore e tre parole: «Il tempo vola». La notizia della gravidanza era iniziata a circolare lo scorso aprile, dopo il 25esimo compleanno di Gigi. Fino allo scorso luglio, però, la modella non aveva



voluto mostrare il pancione sui social. Accusata da alcuni haters di vergognarsi del proprio corpo, aveva allora deciso di comparire in un video su Instagram in cui, mostrando per la prima volta il ventre arrotondato, aveva risposto a tono: «Non sto nascondendo la mia gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione. Condividerò scatti privati quando mi sentirò pronta a farlo».

E infatti ad agosto sono arrivati gli scatti (bellissimi) firmati dal duo fotografico Luigi and Iango (fashion photographer professionisti). «Crescendo un angelo», aveva scritto la modella su Instagram raccontando il backstage del servizio fotografico. Poi, un paio di giorni fa, un’altra immagine, stavolta pubblicata da sua sorella Bella. Una foto che ritrae le due top model in un prato pieno di margherite: Bella mostra la pancia, Gigi il pancione. A corredo dello scatto, una dedica scherzosa: «Due pagnotte in forno, con la differenza che la mia è dovuta a un hamburger, e quella di Gigi a Zayn Malik. Vi amo entrambi così tanto!».

La data del parto si avvicina. E insieme alle tante foto che raccontano la gravidanza della modella è arrivato anche l’omaggio di Mohamed Hadid, padre di Gigi. Il futuro nonno ha pubblicato su Instagram la fotografia di una poesia scritta a mano per il bebè in arrivo: «Ciao nipotino, sono io, e il mio cuore è più felice che mai. Ti auguro il sole e la luna, ti auguro una vita felice. Sappi che il nonno è sempre qui. Farò qualsiasi cosa, qualunque cosa per te, mio/a caro/a». Il post però, chissà perché, è stato quasi immediatamente cancellato da Instagram.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it