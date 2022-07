Jafar Panahi deve scontare sei anni di carcere

Era stato arrestato nei giorni scorsi. Nella sua carriera ha ricevuto molti premi, tra cui il Leone d’Oro a Venezia, il Pardo d’oro al Festival di Locarno e l’Orso d’argento alla Berlinale

Il regista dissidente Jahar Panahi dovrà scontare sei anni di carcere per una condanna del 2010. Era stato arrestato l’11 luglio dopo essersi recato alla procura di Teheran per avere aggiornamenti sul caso di un altro regista arrestato, Mohammad Rasoulof.

Panahi, che ha ottenuto numerosi premi internazionali, tra cui il Leone d’Oro a Venezia, il Pardo d’oro al Festival di Locarno e l’Orso d’argento alla Berlinale, “è stato trasferito nel centro penitenziario di Evin per scontare la pena”, ha reso noto il portavoce dell’autorità giudiziaria, Massoud Setayechi, in una conferenza stampa a Teheran.

È il terzo regista arrestato in Iran. Prima di lui Rasoulof – suo ‘Il male non esiste’ – vincitore dell’Orso d’oro a Berlino nel 2020, e il regista Mostafa Al Ahmad erano stati fermati e condotti in carcere l’8 luglio per aver firmato l’appello intitolato ‘Deponi la pistola’, sottoscritto da oltre 100 personalità dell’industria cinematografica alla fine di maggio. La dichiarazione invitava le forze militari e di sicurezza a non reprimere i manifestanti durante un’ondata di proteste in tutto l’Iran, scatenata dal crollo di un edificio di 10 piani ad Abadan, che ha causato almeno 37 morti.

Nei giorni scorsi, il Festival di Cannes ha condannato fermamente gli arresti e l’ondata di repressione in corso in Iran contro i suoi artisti e ha chiesto l’immediato rilascio di Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad e Jafar Panahi.

Mohammad Rasoulof era già stato privato della sua libertà di movimento e di lavoro dal 2017, in seguito alla proiezione del suo film A Man of Integrity, che ha vinto il Premio Un Certain Regard alla 70a edizione del Festival di Cannes.

Anche la Biennale di Venezia ha chiesto la liberazione immediata dei registi arrestati in difesa del diritto alla libertà di espressione e di creazione.