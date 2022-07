Elodie nel cast del film in bianco e nero Ti mangio il cuore

Il prossimo 22 settembre 2022 uscirà nelle sale Ti mangio il cuore, film drammatico tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini che vede il debutto come attrice di Elodie

Svolta nella carriera di Elodie, tra le cantanti più amate in Italia. L’artista, infatti, ha diffuso sul proprio profilo Instagram un video che ritrae uno stralcio della sua parte in Ti mangio il cuore, film in bianco e nero diretto da Pippo Mezzapesa. La pellicola drammatica è tratta dall’omonimo libro-inchiesta di Giuliano Foschini e Carlo Bonini e uscirà in tutte le sale il prossimo 22 settembre 2022. Il lungometraggio è stato girato interamente in Puglia per un totale di circa otto settimane di riprese.

TRAMA E CAST DI TI MANGIO IL CUORE

Nel video pubblicato da Elodie, dalla durata di 1:06 minuti, si vede un gruppo di persone coinvolte in una sorta d’asta. A un certo punto, la cantante fa il suo ingresso e, con un’offerta superiore alle altre, sembra avere la meglio su tutti. Per quanto concerne la trama, come abbiamo accennato le vicende si svolgono in Puglia, precisamente sul Promontorio del Gargano conteso da famiglie criminali. Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, s’innamorano scatenando così una guerra interna che rischia di sfociare in un vero e proprio massacro tra le parti. Oltre a Elodie, al suo debutto come attrice, nel cast sono presenti Francesco Patané, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Michele Placido, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Letizia Pia Cartolaro, Gianni Lilo, Giovanni Anzaldo e Giovanni Trombetta. In attesa di vederla sul grande schermo, ricordiamo alcuni numeri recenti di Elodie, che sta spopolando nelle radio con il suo ultimo singolo Tribale e con Bagno a mezzanotte, quest’ultimo pezzo con oltre 21 milioni di visualizzazioni su Youtube.

NON SOLO ELODIE: LE CANTANTI DIVENTATE ATTRICI

L’artista romana è solo l’ultima di una serie di colleghe che hanno temporaneamente abbandonato il microfono per salire su un set. In passato, per esempio, ricordiamo Cristina D’Avena, famosa per aver cantato centinaia di sigle dei cartoni animati, che è stata scritturata nella serie tv Kiss me Licia, tratta dall’omonimo cartoon. In tempi più recenti, invece, abbiamo visto Emma Marrone al cinema in Gli anni più belli ma anche sul piccolo schermo nella serie tv drammatica A casa tutti bene. La cantante pugliese, inoltre, a breve sarà la protagonista de Il ritorno di Stefano Chiantini. Tra le altre artiste citiamo Ornella Vanoni, apparsa in Ma che bella sorpresa e in 7 donne e un mistero, ma anche Fiorella Mannoia che ha recitato accanto a Michele Placido (quest’ultimo nel cast di Ti mangio il cuore con Elodie) in 7 minuti. Infine, nel 2021 Loredana Bertè è apparsa in Addio al nubilato e in Ancora più bello, mentre Annalisa si è cimentato in una parte in Babbo Natale non viene dal Nord, commedia di Maurizio Casagrande.