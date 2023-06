Barbara Palombelli saluta “Stasera Italia”: “Portata a termine la maratona chiesta da Pier Silvio Berlusconi”

Dopo cinque anni, la conduttrice lascerà il programma di Rete 4

“Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, due sotto il marchio Forum e poi Stasera Italia, io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica – ha spiegato Palombelli al termine della trasmissione -. Era come se mi dicesse: vuoi fare la maratona? L’abbiamo fatta, cinque anni, mille ore insieme, tantissime storie: due legislature, i due governi Conte, quello di Draghi e poi Meloni, la pandemia durata tre anni e la guerra. Abbiamo raccontato sempre in diretta cercando di portare nelle case, anche quando non si poteva, un po’ di serenità”, ha concluso prima di far partire la lunga catena di ringraziamenti.